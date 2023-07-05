Дело блогерши-миллиардерши Лерчек не закрыто из-за непогашенного штрафа в 150 млн
Мизулина: Дело против Лерчек не закрыто из-за непогашенного штрафа в 150 млн
Блогерша Лерчек (Валерия Чекалина). Фото © Vk / ler_chek
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина рассказала, почему блогерша Лерчек (Валерия Чекалина) всё ещё проходит обвиняемой по уголовному делу, хотя погасила долги по налогам. Оказалось, что миллиардерша ещё должна выплатить нешуточную сумму.
"Уголовное дело может быть закрыто в случае выплаты всего долга перед государством. Это и сама невыплаченная сумма налогов, а также пени и штрафы. По моей информации, пени и штрафы на текущий момент не выплачены. Это очень большая сумма (более 150 миллионов рублей), которая не погашена", — объяснила Мизулина у себя в Telegram-канале.
Она добавила, что уголовное дело ещё не закрыто, счета фигурантки остаются заблокированными, а имущество арестовано.
Ранее стало известно, что Савёловский суд Москвы отказал Лерчек в просьбе вернуть ключи от Rolls-Royce Cullinan Black Badge стоимостью 62 миллиона рублей, которые были изъяты во время обыска в её доме.