Дело блогерши-миллиардерши Лерчек не закрыто из-за непогашенного штрафа в 150 млн

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина рассказала, почему блогерша Лерчек (Валерия Чекалина) всё ещё проходит обвиняемой по уголовному делу, хотя погасила долги по налогам. Оказалось, что миллиардерша ещё должна выплатить нешуточную сумму.

"Уголовное дело может быть закрыто в случае выплаты всего долга перед государством. Это и сама невыплаченная сумма налогов, а также пени и штрафы. По моей информации, пени и штрафы на текущий момент не выплачены. Это очень большая сумма (более 150 миллионов рублей), которая не погашена", — объяснила Мизулина у себя в Telegram-канале.