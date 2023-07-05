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5 июля, 08:26
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Дело блогерши-миллиардерши Лерчек не закрыто из-за непогашенного штрафа в 150 млн

Мизулина: Дело против Лерчек не закрыто из-за непогашенного штрафа в 150 млн

<p>Блогерша Лерчек (Валерия Чекалина). Фото © Vk / <a href="https://vk.com/lerchek_group" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ler_chek</a></p>

Блогерша Лерчек (Валерия Чекалина). Фото © Vk / ler_chek

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина рассказала, почему блогерша Лерчек (Валерия Чекалина) всё ещё проходит обвиняемой по уголовному делу, хотя погасила долги по налогам. Оказалось, что миллиардерша ещё должна выплатить нешуточную сумму.

"Уголовное дело может быть закрыто в случае выплаты всего долга перед государством. Это и сама невыплаченная сумма налогов, а также пени и штрафы. По моей информации, пени и штрафы на текущий момент не выплачены. Это очень большая сумма (более 150 миллионов рублей), которая не погашена", — объяснила Мизулина у себя в Telegram-канале.

Она добавила, что уголовное дело ещё не закрыто, счета фигурантки остаются заблокированными, а имущество арестовано.

Дела миллиардерш Лерчек и Блиновской могут объединить в одно с новой фигуранткой — "атаманшей"

Дела миллиардерш Лерчек и Блиновской могут объединить в одно с новой фигуранткой — "атаманшей"

Ранее стало известно, что Савёловский суд Москвы отказал Лерчек в просьбе вернуть ключи от Rolls-Royce Cullinan Black Badge стоимостью 62 миллиона рублей, которые были изъяты во время обыска в её доме.

Андрей Бражников
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