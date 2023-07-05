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5 июля, 08:34
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Власти опровергли сообщения об атаке дронов на Крымский район Кубани

Глава Крымского района Краснодарского края Сергей Лесь опроверг сообщения, поступающие местным жителям в мессенджерах, об "атаке беспилотников".

"Уважаемые жители и гости Крымского района! Это ложная информация. Ситуация в городе Крымске стабильная. Угрозы для жителей нет", — написал он в телеграм-канале.

Также распространённые сообщения об "атаке" назвали фейковыми и в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Белый с синими полосками: В Новой Москве найден ещё один беспилотник

Белый с синими полосками: В Новой Москве найден ещё один беспилотник

А накануне, 4 июля, несколько беспилотников атаковали Новую Москву и Подмосковье. Два из них сбили в районе Валуева, а ещё один — при атаке на воинскую часть в Кубинке. В Минобороны уточнили, всего было ликвидировано пять аппаратов, один из них — силами РЭБ. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что жертв и пострадавших в результате инцидента нет.

Обложка ©

Getty Images / Ethan Miller

Александра Вишнякова
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    Комментарий

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    Arkadiy Fradkin5 июля, 11:40

    люди-как сельдей в бочке..

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