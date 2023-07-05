Захарова назвала атаку дронов на Москву терактом Киева при поддержке Запада

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала атаку украинских дронов на Москву спланированным террористическим актом. По её мнению, киевский режим сделал это при поддержке Запада.

"Это террористический акт, это так и надо называть. И только так. Я просто настаиваю на том, чтобы в информационном пространстве вот эти самые фразы "атаки дронов со стороны киевского режима" были заменены на "попытки совершения террористического акта", — отметила представитель МИД РФ в эфире своей авторской программы на радио Sputnik.

Захарова считает, что в случае с атакой дронов на Москву и область речь идёт именно о спланированной операции. Её целью было подорвать работу объектов гражданской инфраструктуры.