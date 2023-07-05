"Выпил даже валерьянки": Отец девочки из Дагестана раскрыл подробности встречи с Путиным

Отец восьмилетней девочки, которая встретилась с российским президентом Владимиром Путиным, Ахмет Акипов заявил, что для его семьи этот день стал очень эмоциональным и волнительным. В Кремле гости из Дагестана провели меньше часа, но воспоминаний у них теперь хватит точно на всю жизнь.

"Раисат у меня скромная, держит эмоции внутри себя, выплёскивает всё уже наедине с нами. Но когда она увидела президента в Кремле — растерялась, сразу подбежала к нему и обняла. Сказала ему, что она сильно его любит и он самый лучший президент. <...> Ребёнок, да и мы, получили огромные эмоции, до сих пор не можем прийти в себя", — сказал Акипов в интервью сайту kp.ru.

По словам главы семейства, общение с российским лидером прошло в очень комфортной обстановке. При этом мужчина признался, что перед встречей с Путиным так сильно волновался, что ему пришлось даже выпить валерьянки. Сама "инициатор" встречи — восьмилетняя Раисат — очень стеснялась президента и камер, но наедине с родителями скромница выплеснула все эмоции. Как утверждает отец, дочка назвала сном встречу с Путиным.