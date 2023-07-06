Послание из прошлого: Учёные встревожены загадочной вспышкой в космосе Гигантский объект, который по определению не может излучать свет, внезапно словно "вернулся к жизни". 5 июля, 23:45 3517 3517 Разрушение звезды чёрной дырой. Обложка © NASA / JPL-Caltech

Этот объект обозначен как J221951-484240, и обнаружили его, судя по всему, по удачному стечению обстоятельств: астрономы заметили в его окрестностях признаки слияния нейтронной звезды с себе подобной либо с чёрной дырой, а вместо этого заметили нечто совершенно другое. Пишут, что увидели вспышку необычайно яркую и при этом поразительно долгую: её наблюдают уже больше тысячи ночей подряд, то есть три года, а начаться она могла, как подозревают, ещё на несколько месяцев раньше. И это явно не столкновение нейтронных звёзд (пульсаров) и вообще не "поведение" объектов звёздной массы. Когда встречаются пульсары, вспышка длится всего несколько дней.

Свет от этой вспышки пролетел 10 миллиардов световых лет. Правда, это не значит, что источник этого света сейчас находится на этом расстоянии. Ситуация такова, что, пока свет летел, Вселенная расширялась, притом всё быстрее и быстрее. И получается, что в момент вспышки её источник был в одном месте, сейчас совсем в другом (гораздо дальше), но ни в том, ни в другом случае это не в 10 миллиардах световых лет отсюда. Но зато это число даёт уверенное понимание, что вспышка произошла 10 миллиардов лет назад. Значит, в "ранней молодости" Вселенной. Напомним, Вселенной, по подсчётам учёных, около 13,8 миллиарда лет. И сейчас видимая, доступная для обозрения Вселенная простирается вокруг нас сферой радиусом около 46 миллиардов световых лет.

Так вот, по масштабам этой вспышки учёные делают вывод, что устроила её сверхмассивная чёрная дыра. Конечно, сама по себе чёрная дыра свет не излучает, но когда в зоне её притяжения оказывается достаточно большое количество вещества, то оно немедленно расщепляется и окружает гравитационную бездну ярко светящимся диском. Он называется аккреационным. Так может быть, к примеру, при встрече с большим облаком межзвёздного вещества, но в данном случае, как подозревают, речь идёт о расщеплении целой звезды. Это называется приливным разрушением.

В опубликованной об этом статье приводятся примерные оценки массы чёрной дыры-пожирателя, правда на очень "заумном" математическом языке, в виде логарифма, который составляет 6.9. А поскольку логарифм — показатель степени, то получается, надо 10 возвести в степень 6.9, и тогда выходит порядка 8 миллионов масс Солнца. Если это верно, то это вдвое больше, чем у той сверхмассивной чёрной дыры, которая скрывается в центре нашей собственной Галактики —Млечного Пути.

А та звезда, которую, похоже, поглощает та далёкая чёрная дыра, по массе составляет всего лишь 0,6 Солнца. Это соответствует габаритам белого карлика, то есть ядра умершей звезды типа Солнца. Поразительно, что такой монстр, как эта чёрная дыра, мог устроить вселенское пиршество из поедания столь скромного блюда. Впрочем, как показывает анимация подобного процесса, выглядит это действительно великолепно.

Кстати, наша местная сверхмассивная чёрная дыра (объект Стрелец А*) считается "спящей", то есть, несмотря на плотное скопление вокруг неё звёзд, конкретно сейчас она никого не поедает.

Авторы Адель Романенкова