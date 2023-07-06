На следующей неделе курс валют достигнет аномальной отметки: Сколько будет стоить рубль Следующая неделя станет определяющей для курса рубля. Экономисты ждут несколько событий, которые заметно повлияют на валютный рынок. Что нужно учитывать инвесторам, каких отметок может достигнуть доллар и когда ждать повышения курса рубля? 5 июля, 23:41 95450 95450 Курс доллара продолжает расти. Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Каких событий ждут на валютном рынке на следующей неделе

Мировые резервные валюты продолжают дорожать по отношению к рублю в основном из-за сокращения доходов госбюджета. По самым свежим данным Минфина, в первом полугодии 2023-го нефтегазовые поступления упали на 47% в годовом выражении. Дефицит бюджета из-за снижения нефтегазовых доходов превышает запланированный на весь год уровень в 2,9 трлн рублей. Это главные, фундаментальные причины снижения курса рубля. Так охарактеризовала ситуацию на валютном рынке генеральный директор "Альфа-Форекса" Гузель Проценко.

— На следующей неделе из важных событий ожидаются два выхода данных по инфляции за июнь в США и в России. Для рубля они весьма важны. Особенно данные по инфляции в России. Они будут иметь решающее значение для принятия решения по процентной ставке Центробанка, которое озвучат 21 июля, — добавила Гузель Проценко.

Общий баланс факторов пока сохраняется не в пользу рубля. Давление на нацвалюту прежде всего оказывает дисбаланс между сокращающимся притоком в Россию валютной выручки и растущим внутренним спросом импортёров (импорт растёт и в объёмах, и в ценах), а также со стороны инвесторов, которые решили сократить рублёвые позиции. Об этом рассказал инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

— На объём выручки экспортёров повлияли санкционные ограничения, добровольные сокращения добычи нефти в рамках ОПЕК, геополитический дисконт на поставляемые за рубеж товары. Сказывается и относительно слабая ценовая конъюнктура в энергоносителях, установившаяся в последние месяцы. Кроме того, индекс доллара DXY остаётся на высоких значениях (выше 102 п.), отражая силу самой американской валюты ко всем остальным. Этот момент также сдерживает рост сырьевых цен, которые выражены в USD. Внутренним фактором давления на рубль выступают повышенные бюджетные расходы, — добавил Александр Бахтин.

Советник генерального директора УК ПСБ Николай Рясков считает, что доллар дорожает в том числе на фоне сезона летних отпусков и постепенного отхода от сберегательного поведения. Люди активнее ездят в отпуск за границу и в связи с этим меняют рубли на доллары и евро. Спрос, соответственно, влияет на укрепление иностранной валюты. Ещё одна причина подорожания доллара — это неопределённость на рынках. Снижение рубля провоцирует ещё больший спрос на валюту.

— Центробанк не указывает на какие-либо риски, связанные с ослаблением рубля. Если ослабление рубля не вызывает беспокойства, то пиковые значения, достигнутые в марте 2022 года, сейчас притягивают внимание. Суточные объёмы торгов не увеличились, что свидетельствует об отсутствии панической атмосферы и активной покупке валюты, — отметил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Прогноз курса рубля на следующую неделю

Гузель Проценко считает, что на следующей неделе доллар будет в коридоре 88–91, евро — 97–100, юань — 12,2–12,7. Если доллар подорожает больше 91 рубля, то он переходит сразу в диапазон 92–95, а евро при пробитии 100 рублей устремится к 105. Но это самый пессимистичный сценарий.

— Курсовые уровни уже видятся близкими к аномальным, а девальвационный виток — достигшим предела. Даже несмотря на то, что некоторый краткосрочный запас хода у доллара (до 92,5 рубля) и евро (до 100 рублей) ещё есть. Полагаем, что фундаментально доллар должен быть ближе к 80, а евро — к 90, и считаем, что до конца июля российская валюта может отыграть часть потерь. Во-первых, общая тревожность на рынке продолжает сокращаться. Во-вторых, дисконт в цене российской нефти Urals снижается и в июне опустился ниже 20 долларов. В-третьих, Банк России 21 июля с большой вероятностью поднимет ключевую ставку, а это всегда фундаментально позитивно для нацвалюты, — рассказал Александр Бахтин.

На Московской бирже курс доллара установился около отметки в 90 рублей. С учётом того, что Банк России не видит рисков для финансовой стабильности из-за ослабления рубля, можно ожидать, что покупатели будут стремиться достичь отметки в 95 рублей. Вероятно, повышение процентных ставок на заседании 21 июля будет служить сдерживающим механизмом для атаки на рубль. Согласно техническому анализу, промежуточное сопротивление находится на уровне 91 рубля. В марте 2022 года курс достиг значения в 121,52 рубля. Некоторые инвесторы стремятся получить прибыль от слабости рубля в расчёте достижения этих отметок. Такой прогноз сделал Владислав Антонов.

— У ЦБ есть все необходимые инструменты для снижения активности покупателей. Если власти не выразят беспокойство ослаблением рубля около отметки в 95 рублей, курс доллара может достигнуть уровня в 100 рублей. Стоит отметить, что за год курс доллара вырос на 75,67%. Рубль падает без коррекции с июля 2022 года, — добавил Владислав Антонов.

Авторы Нина Важдаева