Путин указал Любимовой на важность восстановления объектов культуры в новых регионах
Путин заявил о важности восстановления объектов культуры в новых регионах России
Президент РФ Владимир Путин провёл встречу с министром культуры Ольгой Любимовой. В ходе беседы глава государства заявил о важности восстановления социальных и культурных объектов в новых регионах страны.
Выслушав доклад главы Минкульта о желании деятелей культуры поддержать бойцов и жителей новых регионов, Путин заметил: "Это очень важно. Не менее важно восстанавливать саму материальную базу".
Российский лидер выразил сожаление, что не смог посмотреть социальные объекты, когда посещал Херсонскую область и ЛНР. Тем не менее он заявил, что учреждения в новых регионах РФ нуждаются в поддержке и реставрации на современном уровне. Любимова подчеркнула, что у ведомства уже есть чёткий план по восстановлению этих объектов.
Ранее Путин поручил оценить идею направить часть турпотока в Крым через новые регионы. Он подчеркнул, что это возможно сделать только с соблюдением всех мер безопасности.