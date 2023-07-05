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5 июля, 12:21

Путин указал Любимовой на важность восстановления объектов культуры в новых регионах

Путин заявил о важности восстановления объектов культуры в новых регионах России

Президент РФ Владимир Путин провёл встречу с министром культуры Ольгой Любимовой. В ходе беседы глава государства заявил о важности восстановления социальных и культурных объектов в новых регионах страны.

Выслушав доклад главы Минкульта о желании деятелей культуры поддержать бойцов и жителей новых регионов, Путин заметил: "Это очень важно. Не менее важно восстанавливать саму материальную базу".

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Российский лидер выразил сожаление, что не смог посмотреть социальные объекты, когда посещал Херсонскую область и ЛНР. Тем не менее он заявил, что учреждения в новых регионах РФ нуждаются в поддержке и реставрации на современном уровне. Любимова подчеркнула, что у ведомства уже есть чёткий план по восстановлению этих объектов.

Ранее Путин поручил оценить идею направить часть турпотока в Крым через новые регионы. Он подчеркнул, что это возможно сделать только с соблюдением всех мер безопасности.

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Kremlin.ru

Иван Косицын
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