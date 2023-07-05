В ГД описали новое поколение управленцев после встречи Путина с выпускниками "школы губернаторов"

Президент РФ Владимир Путин уделяет большое внимание вопросу кадров в стране. Об этом заявил Лайфу зампредседателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев, оценивая встречу российского лидера с выпускниками Высшей школы государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС.

По его словам, не секрет, что в 90-е годы и "в значительной степени ещё в нулевые годы по инерции" кадровым вопросам на госслужбе фактически не уделялось никакого внимания. Депутат подчеркнул, что назначения министров, губернаторов и других ответственных лиц были по большому счёту случайными.

"То есть осуществлялись по знакомству, члены одной там какой-то команды, друзья и тому подобное. Нередки были и случаи вообще торговли должностями", — поведал Матвейчев.

Всё это приводило к некомпетенции, непрофессиональному руководству, "когда люди просто заваливали порученные им дела и обязанности и не выполняли их в должной мере". При этом они не несли за это никакой ответственности.

"Это коррупция, их ловили на бесконечных взятках, это стало большим триггером для протестных настроений в нашей стране, этих бесконечных разговоров о коррупции. И стало понятно, что нужно, чтобы на госслужбу попадали люди с нормальными моральными ценностями — и чтобы они при этом были профессионалами", — подчеркнул парламентарий.

Как указал Матвейчев, на госслужбу нужно брать людей с определённым опытом работы. В последние годы это активно происходит. Это началось, когда возникло "действительно новое поколение управленцев в России, которым читали лекции и действующие чиновники высшего уровня, депутаты, профессионалы бизнеса, крупные серьёзные экономисты, и люди, которые имеют позитивный опыт работы в тех или иных отраслях".

"Вот это новое молодое поколение профессионалов, оно не просто было подготовлено, оно уже вступило в деятельность. То есть из порядка 500 выпускников ВШГУ РАНХиГС 200 получили самые различные должности высокие и в правительстве, и в различных структурах региональных, в госкорпорациях и прочее, можно сказать, более половины губернаторов России принадлежат к выпускникам этим, это уже действующие губернаторы, некоторые уже переизбрались на второй срок", — поведал депутат.