Тимьян — при насморке, лаванда — от боли: Какие травы выбирать для ароматерапии при разных симптомах

С насморком можно справиться с помощью ароматерапии. Лучше всего помогают паровые ингаляции с маслом эвкалипта и тимьяна, а чтобы снять боль при синусах, стоит обратить внимание на масло лаванды. Об этом рассказала музыкальный терапевт, аромапсихолог Надежда Лютая.

"Нос — это орган обоняния, часть респираторной системы. Именно благодаря носу мы чувствуем разные запахи, вдыхаем ароматы, а эфиры, попадая в кровь, наполняют наш организм необходимыми элементами", — объяснила эксперт в беседе с РИА "ФедералПресс".

По словам Лютой, в зависимости от симптомов нужно выбирать определённые травы. Так, при заложенности носа полезны мята и сосна, а инфекцию хорошо убивает масло чайного дерева. Специалист порекомендовала чередовать масла, а перед использованием не будет лишним посоветоваться со специалистом, чтобы исключить неприятные последствия.