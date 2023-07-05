Тимьян — при насморке, лаванда — от боли: Какие травы выбирать для ароматерапии при разных симптомах
Аромапсихолог Лютая: Паровые ингаляции с маслом эвкалипта вылечивают насморк
Обложка © Shutterstock
С насморком можно справиться с помощью ароматерапии. Лучше всего помогают паровые ингаляции с маслом эвкалипта и тимьяна, а чтобы снять боль при синусах, стоит обратить внимание на масло лаванды. Об этом рассказала музыкальный терапевт, аромапсихолог Надежда Лютая.
"Нос — это орган обоняния, часть респираторной системы. Именно благодаря носу мы чувствуем разные запахи, вдыхаем ароматы, а эфиры, попадая в кровь, наполняют наш организм необходимыми элементами", — объяснила эксперт в беседе с РИА "ФедералПресс".
По словам Лютой, в зависимости от симптомов нужно выбирать определённые травы. Так, при заложенности носа полезны мята и сосна, а инфекцию хорошо убивает масло чайного дерева. Специалист порекомендовала чередовать масла, а перед использованием не будет лишним посоветоваться со специалистом, чтобы исключить неприятные последствия.
Ранее эксперт Вероника Гусакова рассказала, что укропная вода выводит токсины и уменьшает отёки. Она используется в народной медицине и представляет собой фиточай, отвар фенхеля или настой из семян.