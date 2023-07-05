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5 июля, 18:01

В правительство Белгородской области войдёт генерал с боевым опытом

Гладков возьмёт в правительство Белгородской области офицера с боевым опытом

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков намерен в ближайшее время взять в правительство региона генерала с боевым опытом. Кадровые изменения он анонсировал во время прямого эфира, трансляция которого велась на его странице во "ВКонтакте".

"Кадровые изменения в правительстве будут в ближайшее время. Мы внесём изменение в структуру правительства. <…> Буду брать на работу генерала с боевым опытом, потому что нам это крайне необходимо. Нам нужно усиление в этой работе, это абсолютно очевидно", — объяснил глава области.

Гладков убеждён в том, что структура правительства Белгородской области не является статичной и должна меняться в зависимости от стоящих перед регионом задач.

Жителям Шебекина начали предлагать вернуться в свои дома

Жителям Шебекина начали предлагать вернуться в свои дома

Днём ранее губернатор заявил, что принял решение освободить от занимаемой должности своего заместителя Константина Полежаева. Причина — некачественная организация работ по восстановлению жилья в Шебекине и Новой Таволжанке.

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ТАСС / Павел Колядин

Андрей Бражников
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