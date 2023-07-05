В правительство Белгородской области войдёт генерал с боевым опытом

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков намерен в ближайшее время взять в правительство региона генерала с боевым опытом. Кадровые изменения он анонсировал во время прямого эфира, трансляция которого велась на его странице во "ВКонтакте".

"Кадровые изменения в правительстве будут в ближайшее время. Мы внесём изменение в структуру правительства. <…> Буду брать на работу генерала с боевым опытом, потому что нам это крайне необходимо. Нам нужно усиление в этой работе, это абсолютно очевидно", — объяснил глава области.

Гладков убеждён в том, что структура правительства Белгородской области не является статичной и должна меняться в зависимости от стоящих перед регионом задач.