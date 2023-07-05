Грузинский посол Закарашвили заявил, что покинет Киев в четверг

Посол Грузии в Киеве Георгий Закарашвили пообещал покинуть Украину к 12 часам утра четверга после того, как местные власти предписали ему уехать из страны. Распоряжение дипломату поступило на фоне ситуации, связанной со здоровьем бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили.

"48 часов истекают завтра к 12:00. Я постараюсь максимально завтра покинуть территорию Украины до 12:00", — заявил Закарашвили телеканалу "Рустави-2".