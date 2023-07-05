Грузинский посол Закарашвили заявил, что покинет Киев в четверг
Посол Грузии в Киеве Закарашвили пообещал покинуть Украину в четверг
Посол Грузии в Киеве Георгий Закарашвили пообещал покинуть Украину к 12 часам утра четверга после того, как местные власти предписали ему уехать из страны. Распоряжение дипломату поступило на фоне ситуации, связанной со здоровьем бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили.
"48 часов истекают завтра к 12:00. Я постараюсь максимально завтра покинуть территорию Украины до 12:00", — заявил Закарашвили телеканалу "Рустави-2".
По его словам, уровень дипломатических отношений между странами с большой вероятностью может понизиться вплоть до полного разрыва. Впрочем, Закарашвили выразил надежду, что до такого дело не дойдёт.
Ранее МИД Грузии заявил о крайней форме обострения отношений с Киевом в связи с выдворением своего посла Георгия Закарашвили в Тбилиси для проведения консультаций. Это было сделано по поручению лидера Незалежной Владимира Зеленского из-за ситуации с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили.
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