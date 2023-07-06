Момент аварии с полицейской машиной в центре Москвы попал на видео
SHOT опубликовал видео массового ДТП с участием полицейского Lexus в центре Москвы
SHOT публикует видео с моментом массового ДТП с участием полицейского Lexus в Тверском районе Москвы. На пересечении 1-й Тверской-Ямской и Бутырского Вала столкнулись KIA Sorento и внедорожник МВД. Последний от удара откатился в Citroën C3.
Видео массового ДТП с участием полицейского Lexus в центре Москвы © SHOT
На данный момент известно об одном пострадавшем — водителе KIA. Его увезла скорая. Все обстоятельства аварии и другие подробности выясняются.
Ранее Лайф рассказывал, как автомобиль, внутри которого находилась женщина, вылетел со второго этажа парковки в ТЦ "Филион" в Москве. На кадрах с места ЧП видно, что машина в полёте перевернулась и упала на крышу.