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6 июля, 10:19

Момент аварии с полицейской машиной в центре Москвы попал на видео

SHOT опубликовал видео массового ДТП с участием полицейского Lexus в центре Москвы

SHOT публикует видео с моментом массового ДТП с участием полицейского Lexus в Тверском районе Москвы. На пересечении 1-й Тверской-Ямской и Бутырского Вала столкнулись KIA Sorento и внедорожник МВД. Последний от удара откатился в Citroën C3.

Видео массового ДТП с участием полицейского Lexus в центре Москвы © SHOT

На данный момент известно об одном пострадавшем — водителе KIA. Его увезла скорая. Все обстоятельства аварии и другие подробности выясняются.

Ранее Лайф рассказывал, как автомобиль, внутри которого находилась женщина, вылетел со второго этажа парковки в ТЦ "Филион" в Москве. На кадрах с места ЧП видно, что машина в полёте перевернулась и упала на крышу.

Обложка ©

SHOT

Алексей Берковиц
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