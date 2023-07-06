Больше жилья за те же деньги

Количество новых проектов на столичном рынке недвижимости почти на треть уступило аналогичному периоду прошлого года. Такие данные приводятся в исследовании компании "Метриум". К примеру, в первом полугодии на рынке новостроек Москвы начались продажи лишь в 37 новостройках и проектах реконструкции. Это на 31,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В индивидуальном строительстве тоже наблюдается спад. За первые пять месяцев текущего года в России было построено 24,2 млн кв. м в секторе ИЖС, а в 2022 году — 28,1 млн кв. м. В целом объёмы строительства жилья, как подсчитали эксперты, снизились по сравнению с прошлым годом на 6,8%.

"Однако дело-то не в количестве, а в том, чтобы возводимое жильё было доступно", — отмечает директор Центрального экономико-математического института (ЦЭМИ) РАН Альберт Бахтизин.

Одно из очевидных решений по удешевлению стройки — применение новых инновационных материалов. По словам участников рынка, сейчас строители всё чаще смотрят в сторону проводки из алюминиевых сплавов 8-й серии. Это позволяет неплохо сократить сметную стоимость строительства: экономия для стандартной многоэтажки составляет более трёх миллионов рублей. При этом по своим техническим характеристикам и безопасности кабели из алюминиевого сплава аналогичны медным.

"Мы, как отрасль, тщательно следим за спросом, и КПП с алюминиевыми ТПЖ — хороший способ поддержать его на должном уровне", — подтвердил на прошедшей выставке "Cabex 2023" президент Ассоциации "Электрокабель" Максим Третьяков.

Поскольку алюминий дешевле, на те же деньги строители могут закупить больше кабеля и возвести дополнительные объёмы жилья, реконструировать здания и территории, резюмировал эксперт. О тенденции замены меди на алюминиевый сплав говорит и генеральный директор "Москабельмет" Павел Моряков. По его словам, высокая волатильность цены на медь затрудняет реализацию проектов в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Проблема решается, если использовать алюминий с его относительно стабильным ценообразованием.

"Мы должны себе поставить цель: на 80% заменить медь, которая есть на рынке, на алюминиевые сплавы. Изначально эта цель была запланирована на 2030 год, но в текущих реалиях, возможно, это стоит сделать до 2025 года, так как рост цен на медь приобретает галопирующий темп", — отмечает генеральный директор "Москабельмета".