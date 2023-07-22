Наука бессильна: Почему учёный проиграл философу спор о величайшей тайне человечества В 1990-е годы один довольно известный нейробиолог был убеждён, что четверть века — это максимум времени, которое понадобится для разгадки того, что сделало нас Homo sapiens. И он глубоко ошибался. 21 июля, 22:44 Профессор Нью-Йоркского университета Дэвид Джон Чалмерс, автор формулировки "Трудная проблема сознания". Фото © Flickr / TEDxSydney

Вот так выглядит философ нашего времени, который оказался умнее всех нейробиологов и только что выиграл ящик превосходного вина. Вы угадали: действительно рок-музыкант, поёт в группе Zombie Blues. Но вообще-то он профессор Нью-Йоркского университета, всемирно известный тем, что сформулировал так называемую трудную проблему сознания. Зовут его Дэвид Джон Чалмерс.

Любопытно, что у него в детстве была такая удивительная нейрологическая особенность, которая называется синестезией. Это когда, к примеру, человек смотрит на текст и ему кажется, что одни буквы по цвету отличаются от других. Или, скажем, когда при виде определённого цвета слышится определённый звук. Может быть и наоборот: звук вызывает ассоциации с каким-то цветом. Расстройством это не считается, жить никак не мешает, и многие люди с синестезией даже рады ей, они говорят, что их восприятие богаче. Так вот, может быть, этот феномен и подтолкнул Чалмерса посвятить жизнь изучению природы человеческого сознания.

Профессор Нью-Йоркского университета Дэвид Джон Чалмерс, автор формулировки "Трудная проблема сознания". Фото © Flickr / TEDxSydney

Он подчёркивает, что абсолютно не религиозен и долгие годы был убеждённым материалистом, но упорные научные изыскания привели его к неизбежному выводу: в человеке есть что-то такое, чего нельзя объяснить с точки зрения физиологии и вообще материализма. К примеру, способность учиться и память очень хорошо объяснимы и имеют ясный практический смысл: чтобы не наступать на те же грабли (хотя кто из нас в том или ином смысле на них не наступал?). Во всяком случае, нейробиологи отчётливо видят, как в мозге происходит процесс обучения, где в нём "откладывается" память и так далее. Но совсем другое дело — способность человека осознавать себя и переживать субъективный опыт. Допустим, ощущать вкус вина, воспринимать краски закатного неба и испытывать от всего это чувства, эмоции. Какой в этом такой практический смысл, для чего это нужно? В природе всё делается для чего-то, но сознание и личные ощущения для выживания совершенно не обязательны. И это только первый вопрос. А есть и второй, не менее интересный: каким образом всё это происходит? Как человек осознаёт себя и как он чувствует? Понятно, как звуковые колебания обрабатываются органами слуха и передаются в мозг, но как эта информация превращается в личное, твоё собственное, проживаемое тобой ощущение, пока совершенно не понятно.

Так вот, однажды в 1998 году он всё это изложил на научном конгрессе в Бремене и там пообщался с другим исследователем сознания — главой американского Института Аллена по изучению мозга, нейробиологом Кристофом Кохом. И тот принялся ему доказывать, что всё на самом деле гораздо проще, что в мозге к неокортексу прилегает тонкая пластинка серого вещества под названием клауструм и именно в ней находится маленький пучок нейронов, заставляющий нас осознавать себя. И что всё это будет доподлинно установлено в ближайшие 25 лет максимум. Разговор этот продолжился в баре, где, пережив субъективный опыт восприятия определённых напитков и при этом оставаясь ещё в сознании, эти двое в итоге заключили пари. Поспорили на ящик чего-то безусловно прекрасного с точки зрения обоих. Забавно, что, как выяснилось, спорщики благополучно забыли об этом, о пари им напомнил журналист, который тоже был тогда на конгрессе.

Нейробиолог Кристоф Кох. Фото © Flickr / TEDxSeattle

А что в итоге на сегодняшний день: как минимум в 2014 году был выявлен случай, когда человек оставался в ясном сознании при том, что его клауструм был полностью разрушен энцефалитом. Более того, ни в каком другом отдельном уголке человеческого мозга заветный комплект "нейронов сознания" тоже не обнаружен. Современная нейрофизиология прорабатывает две версии. Первая: сознание возникает в результате конкуренции сигналов из окружающего мира за место в мозге. И вторая: сознание формируется в определённой большой области неокортекса, в задней части мозга, эту область обособил выше упомянутый проигравший спор Кристоф Кох. Он назвал её "горячей зоной" задней коры и продолжает надеяться, что разгадка где-то там в замысловатой сети миллиардов взаимодействующих нейронов. Это представление находится в рамках так называемой теории интегрированной информации. Она утверждает, что сознание — это результат взаимодействия отдельных элементов любой многосложной физической системы. Отсюда возникает вопрос, обладают ли в таком случае сознанием животные, мозги у которых тоже весьма непросто устроены, и может ли, собственно говоря, обладать сознанием сама Вселенная как невообразимая совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих элементов. Но всё это пока ещё теории, попытки нашего разума понять себя. Наверное, это и есть философия?

Авторы Адель Романенкова