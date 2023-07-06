Россия здесь навсегда: Запорожье посетил Сергей Кириенко В Запорожской области побывал Первый заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко. 6 июля, 19:30 T.me / ЗАЭС

Запорожская область всё больше интегрируется в Российскую Федерацию. Налаживанию мирной жизни мешают только угрозы со стороны украинского режима подрыва Запорожской АЭС.

Последние дни за ситуацией на ЗАЭС следят во всём мире. Украина намеревалась совершить очередной теракт, но, похоже, благоразумие взяло верх, а безопасность станции и жизнь Энергодара приехал проверить Первый заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко.

Провокации не пройдут

Несмотря на то, что последние дни всё чаще говорят о том, что объект может быть уничтожен украинскими боевиками, регион посетил Первый замглавы Администрации президента Российской Федерации. Он лично убедился в стабильной работе ЗАЭС.

Сергей Кириенко в ходе визита на АЭС вместе с врио губернатора Запорожской области Евгением Балицким пообщались с коллективом станции. Работники ЗАЭС заявили, что все меры безопасности соблюдаются и они выполняют повседневные задачи.

Стоит напомнить, что Запорожская АЭС перешла под контроль Российской Федерации в марте 2022 года. Украина не только выбрасывает информацию о якобы готовящемся подрыве станции ВС РФ, что является их собственным вымыслом, но и продолжает обстрелы ядерного объекта.

"Сторона противника постоянно спекулирует на теме ЗАЭС, угрожая атаками на неё, и ведёт себя, как обезьяна с гранатой. Конечно, мы учитываем все возможные риски, которые несёт сторона противника", — заявил в своём телеграм-канале глава Запорожской области.

Сейчас безопасность станции усилена.

Коллектив ЗАЭС уже ранее встречался с Сергеем Кириенко. В декабре первый замруководителя АП приезжал на станцию. Тогда его тоже волновал вопрос безопасности.

Работа запорожских атомщиков оценивается на высшем уровне. Сотрудники ЗАЭС заняли первое место в конкурсе «Человек года Росатома – 2022» в номинации «Команда года».

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Всерьёз и надолго

Пока Украина разрушает города, которые по итогам референдума вернулись в состав России, тот же Росатом, долгие годы который возглавлял Сергей Кириенко, реализует на территории Энергодара социальные проекты.

Так, местная школа бокса находится на попечении государственной корпорации. Недавно её воспитанник Евгений Кузьмин занял первое место на всероссийских соревнованиях. Турнир в рамках I летних международных игр «Дети Приморья» проходил во Владивостоке. Евгению удалось стать лучшим в весовой категории до 54 килограмм среди юношей 2007–2008 года рождения.

Кроме спортивной школы, Росатом оказывает помощь школе № 5. В апреле на базе школы открыли "Атомкласс", ученики которого углублённо изучают ряд школьных предметов и проводят лабораторные исследования. Такие классы открыты уже более чем в 60 образовательных учреждениях России.

В прошлом году госкорпорация оказывала гуманитарную помощь жителям города в рамках акции «Росатом вместе с Энергодаром». В город привезли продуктовые наборы, вещи первой необходимости, а детям — игрушки.

Россия пришла в Запорожскую область навсегда. Реализуются многие важные проекты и происходит постепенная интеграция региона в Россию. Например, выпускники получают российские аттестаты и дипломы, строятся новые дороги, а к марту 2024 года планируется запуск нефтеналивного терминала в порту Бердянска. Всё это говорит, что Россия не отдаст украинским неонацистам ни метра Запорожской области и готовится к её полному освобождению.

Авторы Даниил Черных