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7 июля, 05:25

Минимум шесть человек погибли и более 80 пострадали при пожаре в доме престарелых в Милане

Corriere della Sera: Шесть человек умерли при пожаре в доме престарелых в Милане

Страшный пожар произошёл в доме престарелых в итальянском Милане. Как сообщает газета Corriera della Sera, в результате возгорания шесть человек погибли и более 120 пострадали.

Пожар вспыхнул в ночь на 7 июля. Известно, что 81 человек получил серьёзные ожоги, трое из которых находятся в больнице в тяжёлом состоянии. Ещё 40 человек отравились продуктами горения.

Пока не установлена точная причина возгорания. При этом спасатели говорят о "случайности". Тушение огня продолжалось до самого утра.

В результате пожара в бизнес-центре на севере Москвы погиб человек

В результате пожара в бизнес-центре на севере Москвы погиб человек

Ранее Лайф рассказывал о том, как пожарные боролись с возгоранием в мебельном цеху в Химках. Площадь пожара составила 2,5 тысячи квадратов. На тушение огня спасателям потребовалось более шести часов.

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ТАСС / AP / Luca Bruno

Иван Косицын
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