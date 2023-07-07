Минимум шесть человек погибли и более 80 пострадали при пожаре в доме престарелых в Милане
Corriere della Sera: Шесть человек умерли при пожаре в доме престарелых в Милане
Страшный пожар произошёл в доме престарелых в итальянском Милане. Как сообщает газета Corriera della Sera, в результате возгорания шесть человек погибли и более 120 пострадали.
Пожар вспыхнул в ночь на 7 июля. Известно, что 81 человек получил серьёзные ожоги, трое из которых находятся в больнице в тяжёлом состоянии. Ещё 40 человек отравились продуктами горения.
Пока не установлена точная причина возгорания. При этом спасатели говорят о "случайности". Тушение огня продолжалось до самого утра.
Ранее Лайф рассказывал о том, как пожарные боролись с возгоранием в мебельном цеху в Химках. Площадь пожара составила 2,5 тысячи квадратов. На тушение огня спасателям потребовалось более шести часов.
ТАСС / AP / Luca Bruno