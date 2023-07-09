Вам письмо: День российской почты 9 июля Знаете ли вы, почему почтальонов на Руси называли ямщиками? А что до относительно недавнего времени в посылках можно было пересылать живых людей? Самое время узнать об этом, ведь 9 июля профессиональный праздник отмечают почтальоны и другие работники почты. 8 июля, 21:01 День российской почты отмечается каждый год во второе воскресенье июля. Фото © Агентство "Москва" / Александр Авилов

Несмотря на активное развитие интернет-технологий, каждый год через почтовые отделения нашей страны проходит более трёх миллиардов писем, посылок, счетов и других отправлений. Почта России включает в себя 38 тысяч отделений по всей стране и объединяет один из самых больших трудовых коллективов — более 300 тысяч почтовых работников. Труженики этой деятельности обеспечивают бесперебойную работу почтового ведомства, проявляя такие качества, как ответственность, внимательность, терпение. Каждый год во второе воскресенье второго летнего месяца отмечается их профессиональный праздник — День российской почты. В 2023 году он приходится на 9 июля.

История праздника

Люди издревле искали способы передачи информации на расстоянии. Для этого использовали дым костров, удары в барабаны, флаги. Эти сигналы могли предупреждать о приближении врагов или другой опасности. Позже появилась голубиная почта — к птичьим лапкам привязывали записки. Передавали послания и через гонцов. Иногда их участь была незавидна: известно, что гонца, доставившего плохую весть, часто лишали жизни.

На Руси история почты берёт начало ещё в XIII веке, когда появились первые почтовые станции, которые называли ямами. Ну а тех, кто осуществлял связь между станциями, стали называть ямщиками. Они и были первыми почтальонами, развозившими письма, депеши, посылки. Постепенно ямская почта распространилась на всю Русь и к концу XV века такие станции появились во всех уголках страны.

Однако государственная регулярная почтовая связь в России возникла только во времена реформ Петра Великого. В 1693 году в Архангельске заложили первую российскую судостроительную верфь. Понадобилось организовать регулярное почтовое сообщение между Москвой и Архангельском. И тогда Пётр I издал указ об организации внутренней почтовой линии по маршруту Москва – Переславль Залесский – Ростов Великий – Ярославль – Вологда – Архангельск, в котором подробно регламентировал условия перевозки почты, оснащение постоялых дворов (ямов), ответственность за сохранность почты, форму одежды ямщиков, условия подбора кадров, обязанности по строительству и содержанию дорог. За всё это должен был отвечать наместник Северной Земли, резиденция которого находилась в Ярославле.

Интересно, отмечают ли День работников почты роботы-почтальоны "Яндекса"? Фото © Агентство "Москва" / Сергей Киселёв

Развитие почты продолжилось при Екатерине II. В 1781 году был создан Почтовый департамент, в том же году начались пересылка по почте денежных средств и доставка писем почтальонами на дом получателям. Были введены единые тарифы на пересылку писем и посылок, которые зависели от массы почтовых отправлений и расстояния их отправки.

В 1833 году в Москве и Санкт-Петербурге появились первые почтовые ящики для сбора писем. Поначалу их размещали в мелочных лавках и кондитерских. По железной дороге почту впервые перевезли в 1837 году — из Санкт-Петербурга в Царское Село. Позже появились специальные почтовые вагоны и каюты на кораблях. Совершенствовались способы оплаты почтовых отправлений. Появились почтовые марки, в России они были введены в 1857 году. А ещё через два года Россия стала одним из основателей Всемирного почтового союза, объединившего два десятка стран.

В начале XX века возникла авиапочта. Вначале аэропланами перевозили только служебные послания, а с 1922 года была введена платная пересылка частной простой и заказной корреспонденции по воздуху.

Огромную роль играла почтовая служба во время Великой Отечественной войны, став связующим звеном между бойцами фронта и тружениками тыла. Каждый месяц полевая почта доставляла около 70 миллионов писем в Красную армию, причём всеми возможными способами: самолётами, автомобилями, пароходами, мотоциклами. Почтальонам часто приходилось брать в руки оружие. Стоит вспомнить хорошо известные письма-треугольники от родных и друзей, которые поддерживали солдат и давали надежду ожидавшим их в тылу.

В послевоенные годы отрасль претерпела качественные изменения. Развитие почтовой связи шло по пути механизации и автоматизации процессов обработки почты, совершенствования организации её перевозки и доставки. Почта постепенно расширяла свои услуги: многие отделения объединяли в себе телеграф и телефон, стали осуществлять подписку и доставку печатных изданий, принимать коммунальные платежи, выдавать пенсии и пособия.

В начале 90-х годов почтовую связь выделили в самостоятельную отрасль, в 1996-м был создан Департамент почтовой связи Министерства связи РФ. С 2013 года Федеральное государственное унитарное предприятие "Почта России" входит в перечень стратегических предприятий Российской Федерации.

Репортаж дагестанского телевидения о профессии почтальона. Видео © YouTube / Телеканал ННТ

Учитывая большую роль российской почты в жизни государства, ровно через 300 лет после создания Петром I первой российской внутренней почтовой линии указом президента РФ 16 мая 1994 года были установлены праздник (День российской почты) и его дата — второе воскресенье июля.

В наше время российская почта не стоит на месте: в прошлом году произошла модернизация многих отделений, появились новые услуги и возможности для клиентов. В личном кабинете на сайте Почты России теперь можно оформить посылки и письма в режиме онлайн, заказать доставку, посмотреть список активных и доступных для подключения услуг и свой статус в бонусной программе. Здесь можно узнать, сколько будет стоить отправка посылки. Чтобы получить расчёт, достаточно указать вес отправления, адрес получателя и выбрать способ доставки — обычный или ускоренный. Из личного кабинета удобно отправить обращение и здесь же отслеживать его статус.

Запущен проект о путешествиях по России "Почтовый туризм". В нём собраны маршруты путешествий по российским регионам: на популярные достопримечательности предлагается посмотреть под новым, "почтовым углом".

Самый известный почтальон России — Игорь Иванович Печкин. Кадры из мультфильма "Простоквашино" / Сайт "Кинопоиск"

Традиции праздника

Своим праздником — День российской почты — считают все сотрудники почтовой отрасли независимо от должности. Это и почтальоны, и работники складов, распределительных центров, сотрудники почтовых отделений и транспортной службы.

В канун праздника принято проводить конкурсы между различными департаментами в многочисленных номинациях. Одна из самых престижных — "Транспорт и логистика". Победителям вручают ценные призы и кубки. Первые лица Министерства связи и массовых коммуникаций выступают с речами, рассказывая о достижениях и трудностях почтовой сферы.

Так как День российской почты всегда приходится на выходной, празднования переносятся из рабочих кабинетов в кафе и рестораны. В учреждениях культуры проходят мероприятия в честь почтовых служащих. Нередки выезды на природу сотрудников, их родственников, знакомых и друзей.

Своим праздником — День российской почты — считают все сотрудники почтовой отрасли, независимо от должности. Фото © Агентство "Москва" / Игорь Иванко

Что подарить почтальону

Почтальоны разносят почту по своим участкам ежедневно в любую погоду, поэтому им неплохо подарить что-то практичное. Вот несколько идей:

зонтик

практичная сумка

набор ручек

термос

дождевик

удобная крепкая обувь

Интересные факты о почте

Больше всего писем в мире получает папа римский: несколько тысяч ежедневно.

Самое старое почтовое отделение находится в Шотландии, в городе Санкьер, оно работает с 1712 года.

Самое длинное письмо, отправленное частному лицу, содержит 1 402 344 слова. Англичанин Элан Форман писал его своей супруге на протяжении двух лет.

В прошлом веке в Германии, Великобритании, Индии и России пытались использовать ракеты для доставки почты, но способ не получил развития из-за своей дороговизны.

В Великобритании до 1952 года жители имели право пересылать в посылке... живых людей .

. Одним из самых популярных увлечений в мире до сих пор считается коллекционирование марок.

Авторы Андрей Соколов