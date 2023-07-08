В июле отмечают День рыбака: Какую рыбу нельзя ловить и где в России можно порыбачить бесплатно Россия — страна океанов, морей, озёр и рек, а ещё — рыбаков, для которых сидеть с удочкой порой не просто хобби или работа, а промысел всей жизни. А вы знали, что в России насчитывается почти 32 млн рыбаков-любителей? 9 июля поздравляем с праздником каждого из них. 8 июля, 18:00 Российский праздник День рыбака отмечается ежегодно во второе воскресенье июля. Фото © Brady Rogers / Unsplash

Знаете ли вы, что Россия омывается 15 морями и тремя океанами, а количество рек, бегущих по просторам нашей страны, — более 2,8 миллиона? И, конечно, в глубине этих водоёмов водится множество видов рыб. Их издревле добывали по всей России, так что профессия рыбака всегда была одной из самых востребованных. Рыбная промышленность у нас поддерживается государством, а чтобы подчеркнуть важность этой отрасли, в 1980 году был учреждён профессиональный праздник рыболовов — День рыбака, который отмечается ежегодно во второе воскресенье июля. В 2023 году праздник выпадает на 9 июля и проходит на официальном уровне уже в 43-й раз. Это чисто российский праздник, его не стоит путать со Всемирным днём рыболовства, который был учреждён в Италии по решению Международной конференции по регулированию и развитию рыболовства в 1984 году. Отмечают его в мире 27 июня.

История и традиции праздника

В 1964 году в Мурманске, где рыбная промышленность всегда была одной из ключевых отраслей экономики, впервые отметили этот праздник. Торжество удалось на славу, и тогда мурманчане направили во всесоюзные органы предложение: утвердить День рыбака на территории всей страны. Через год инициативу приняли, был издан указ Президиума Верховного Совета СССР об учреждении праздника. Тогда же решили отмечать его во второе воскресенье июля. Такое решение было неслучайно: примерно к этому времени как раз заканчивается действие запрета на ловлю рыб, связанное с их нерестом. Кроме того, окончательно устанавливается летняя погода и все ценители рыбалки устремляются к водоёмам. Хотя праздник и считается профессиональным, но отмечают его и любители — те, кто далёк от рыбной промышленности и просто любит посидеть на берегу с удочкой.

Видео о приметах рыбаков, в которые верили ещё наши деды и прадеды © YouTube/ TOP "Рыбалка"

Конечно, главные герои в этот день — работники рыбной отрасли: рыболовы, капитаны траулеров, сотрудники рыбных инспекций, учебных рыбохозяйственных заведений и университетов, а также пограничники, охраняющие территориальные воды РФ. На предприятиях в честь праздника проходят собрания, отличившихся сотрудников руководство награждает грамотами и премиями. Специалисты дарят друг другу памятные подарки: инвентарь для любителей рыбалки, сувениры, дорогой алкоголь. После собраний, как правило, устраиваются корпоративы. В городах, славящихся своим рыбным промыслом, принято проводить экскурсии для всех желающих познакомиться с темой промышленного рыболовства. Туристам показывают богатства подводного мира и обстоятельно рассказывают о профессии рыболовов.

Любители рыбалки тоже не отстают: выезжают на природу к водоёмам, проводят соревнования по вылову обитателей водных глубин, состязаются, кто больше поймает на крючок добычи и чья рыбка подлиннее, вес чьей больше. Победителей награждают ценными подарками, сувенирами, удочками или просто тематическими открытками. Во многих населённых пунктах РФ дата в честь рыбаков не менее значима, чем день города.

Где можно порыбачить в России

Рыбалка в России имеет свои особенности в зависимости от сезона. В нашей большой стране найдётся много бесплатных и платных мест, диких и оборудованных, для профессионалов и любителей. Самые популярные речные места рыбалки — на Волге и Ахтубе, с давних времён богатым рыбой считается Каспийское море, а название Рыбинского водохранилища говорит само за себя. В России много крупных рек, в которых водится множество видов рыб, годных для ловли: в Поволжье — Волга, Кама, Ока, Хопёр; в Сибири — Лена, Енисей, Обь, Катунь, Иртыш; на юге — Дон, Кубань. Список можно продолжать, места хватит всем.

Самые популярные речные места рыбалки — на Волге и Ахтубе, но многие сидят с удочкой, не покидая Москву. Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков

Речная рыбалка

В верховьях Волги самая популярная у рыбаков местность — Тверская область. На Средней — богаты рыбой окрестности Самары, Саратова, Татарстан. На Нижней — Астраханская и Волгоградская области. Особенно хорошо ловится здесь рыба весной и ранней осенью. Кроме того, тут потрясающе красивая природа, которой можно восхищаться бесконечно. Здесь можно поймать сома, щуку, судака, окуня, налима, язя, леща, сазана, чехонь, воблу, жереха.

Некоторые рыболовы считают, что клёв лучше не на самой Волге, а на её притоке — Ахтубе. Рыбы здесь столько, что улов вам практически гарантирован независимо от того, расположитесь вы на турбазе в Волгоградской или Астраханской области. Однако следует помнить, что летом в этих местах очень жарко, так что лучше в это время выбирать заболоченные места, где прячется рыба. Здесь водятся сазан, сом, судак, жерех, вобла, чехонь, лещ, карась, краснопёрка, щука.

Дон-батюшка богат 70 видами рыбы, ловить которых можно в Воронежской и Ростовской областях. Самый популярный улов — бычок, который клюёт на любую наживку. Новичкам лучше начинать тренироваться именно с него, а уже потом переходить к ловле более крупной рыбы. Здесь клюют лещ, жерех, судак, карп, краснопёрка, окунь, щука, сом, бычок, уклейка, тарань и карась.

Сибирская река Лена протекает через Иркутскую область, Бурятию, дальневосточные регионы (Забайкальский и Хабаровский края, Амурскую область), Красноярский край, Якутию. Река и её притоки богаты рыбой на всём протяжении, здесь обитает 40 с лишним видов рыб. Это прекрасное место для рыбалки: Лена — не только самая крупная в России река, но и одна из самых чистых, здесь много заповедных зон. Местная рыба: сиг, хариус, пелядь, сазан, налим, сом, судак, ёрш, щука, карась, язь.

В Иркутской области особой популярностью пользуется озеро Байкал, но не менее интересна рыбалка и на Ангаре, которая вытекает как раз из этого озера и далее течёт через Красноярский край. Надо учитывать, что Ангара — приток Енисея, считается сложной для рыбалки рекой из-за быстрого течения. Популярные базы отдыха — в Иркутске и Ангарске. Рыбаки здесь охотятся за хариусом, лещом, щукой, окунем, сигом, пелядью и сазаном.

Более 130 видов различных рыб обитает в водах Амура. Здесь водятся даже редкие особи, которых не встретишь больше ни в одной реке планеты. Опытные рыбаки утверждают, что лучше всего улов на среднем и нижнем течениях Амура, а также его притоках — Зее, Уссури, Бире и других. Тут водятся сиг, сом, щука, карась, лещ, сазан, толстолобик, чебак, краснопёр, жерех, налим и верхогляд.

Более 130 видов различных рыб обитает в водах Амура. Фото © Агентство "Москва"/ Кирилл Зыков

Морская рыбалка

На Чёрном море рыбалку можно назвать туристической. На курортах черноморского побережья рыбу ловят с катера, лодки и с берега. Активный сезон рыбалки в Крыму и Краснодарском крае — всё лето, хотя местные предпочитают конец бархатного сезона, когда погода ещё стоит тёплая, а туристов гораздо меньше. Что касается времени суток, то в летние месяцы лучше рыбачить ранним утром и вечером. Лучше всего здесь клюют султанка (барабуля), кефаль, ёрш, окунь, ставрида, сарган и горбыль.

Азовское море считается одним из самых "зарыбленных" водоёмов мира. Здесь обитает более ста видов рыб. Только помните, что азовская белуга, кумжа и севрюга — под охраной, за их вылов предусмотрен штраф. Рыбалка на Азовском море открыта круглый год и лучшей считается в начале осени. Из воды здесь достают тарань, леща, пиленгаса, жереха и саргана.

Раньше Каспийское море считалось рыбным местом, однако массовый вылов, в том числе осетровых, привёл к тому, что ряд видов из-за угрозы исчезновения внесли в Красную книгу, а других теперь разводят искусственно, чтобы увеличить популяцию. Для любителей организованной рыбалки здесь устраивают туры в Астраханскую область, в Калмыкии и Дагестане — более дикие места. Тут водятся судак, сазан, вобла, лещ, карп, кефаль, сельдь, кутум и минога.

На берегах Балтики так ценят дары моря, что устраивают целые фестивали — например День селёдки в Калининградской области. А шпротам, вообще, памятник поставили. Рыбачить на Балтике можно круглый год, однако лучше всего это делать в летние месяцы. В июле-августе нет такой жары, как на Чёрном море, а в межсезонье дует пронизывающий ветер. Лучшее время для ловли судака — начало осени, а треска попадается в любой сезон. Лучше всего здесь клюют треска, судак, камбала и окунь.

Дальний Восток всегда славился икрой, красной рыбой и огромными камчатскими крабами. Однако браконьерство привело к сокращению численности многих видов морских обитателей. Сама рыбалка не запрещена, проводится круглый год, но лучше заранее узнать разрешённые места и правила ловли. Для жителей средней полосы рыбалка на Сахалине и Камчатке — настоящая экзотика и приключение. В Охотском море водятся корюшка, камбала, окунь, сельдь, треска, бычок и лососевые.

Блог о том, как и на что ловить рыбу, где лучшая охота, речная и озёрная рыба, а также как лучше приготовить, к примеру, уху или другое блюдо из разной рыбы. Видео © YouTube/ Хитрости рыбака

Озёрная рыбалка

Все, конечно, слышали про байкальского омуля, и когда-то на Байкал рыбаки ехали именно за ним. Но сейчас вылов байкальского омуля запрещён. Зато здесь есть много другой вкусной рыбы. Излюбленные места рыбаков — Мухорский и Чивыркуйский заливы. Зимняя рыбалка представляет особый интерес: в феврале на Байкале устанавливается прочный, но очень прозрачный и очень красивый лёд. Тут ловим хариуса, сига, окуня, щуку, сорогу и налима.

Порядка 30 видов рыб обитает в озере Селигер в Тверской области. Здесь расположено множество баз, где можно отдохнуть с комфортом. Удобнее всего сюда добираться рыбакам из центральной и средней полосы России, однако улов, которым можно гордиться, привлекает любителей рыбалки из разных городов в любое время года. За лещом стоит поехать в Осташковский район, за судаком — на Кравотынский плёс. А ещё тут водятся щука, язь, карп и окунь.

Карелия всегда была настоящей меккой для рыбаков. Побыть наедине с природой, порыбачить среди красивейших северных пейзажей, приготовить на костре уху из свежего улова — вот зачем сюда едут любители рыбалки. Часто и семьями, благо на берегу есть обустроенные базы отдыха. Лахденпохья — одно из таких мест, где можно остановиться, взять в аренду лодку и снасти. Тут ловим форель, ряпушку, судака, леща, окуня и щуку.

Онежское озеро очень богато рыбой. В отличие от Ладожского, здесь больше обустроенных мест, но, соответственно, и народу будет больше, особенно летом и в первой половине осени. Рыболовы добираются сюда через Петрозаводск, ещё один ближайший город — Кондопога. Здесь охотно клюют сиг, хариус, форель, сом, судак, лещ и окунь.

Пресноводные рыбы живут в реках, озёрах и прудах — это карась, окунь, щука, линь, сом и форель. Фото © Sticker Mule / Unsplash

Какую рыбу нельзя ловить в России

В России существуют временные ограничения на вылов рыбы. Из-за нереста, как правило, запрет на рыбалку действует с 20 апреля до 20 июня. Федеральное агентство по рыболовству оповещает на своём сайте о точных датах ввода ограничений. Запреты могут вводиться не только из-за нереста, но и по другим причинам, например, для восстановления популяции эндемичных и редких видов рыб. Период, когда можно выходить на рыбалку в 2023 году, зависит от климатических особенностей региона.

Кроме того, в России ограничена или полностью запрещена ловля ценных и редких видов рыб. Например, представителей семейств осетровых и лососевых, угря, горчака, шемаи. Согласно приказу Министерства сельского хозяйства РФ от 23.10.2019 № 596 в перечень ценных видов рыб вошли белорыбица, камбала-калкан, камбала-тюрбо, кижуч, кумжа (форель), кутум, лосось атлантический (сёмга), лосось (озёрный), микижа (пресноводная жилая форма), муксун, нельма, нерка, омуль арктический, омуль байкальский, сиг, судак, сима, стерлядь, таймень, угорь речной, чавыча и чир.

Для рыбаков-любителей также определена суточная норма вылова рыбы: в разных регионах она варьируется в пределах 5–10 кг на человека в сутки.

Какую рыбу нельзя ловить? Какие снасти запрещены в России? В какой период рыбалка находится под строгим запретом и сколько придётся заплатить за нарушение закона о рыбалке? Видео © YouTube / Ямал Медиа

Как поздравить рыбака с праздником

Вот некоторые пожелания, которые пригодятся для поздравлений в День рыбака:

Пусть дело твоё будет клёвым;

Пусть поплавок тебе кивает неустанно;

Что бы ни произошло, желаю всегда оставаться на плаву;

Пусть каждая пойманная рыбка окажется золотой;

Пусть речка будет по колено, а рыбы в ней — по пояс;

Ловись, рыбка, большая и очень большая;

Пусть твои снасти одолеют любую добычу;

Пошли тебе Боже такую рыбу, чтобы хоть раз не пришлось врать о её размерах;

Пусть рыба цепляется за крючок крепче, чем жена за удочки;

Пусть паруса твоей жизни будут наполнены ветром рыбацкой удачи;

Ясной тебе погоды, чистого горизонта, рыбацкой удачи и полновесного улова;

Пусть сегодня повезёт тебе, а не рыбам!

Авторы Андрей Соколов