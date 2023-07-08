"Динамо" разгромило ЦСКА со счётом 5:0 в матче Братского кубка

Московский футбольный клуб "Динамо" всухую разгромил столичный ЦСКА в первом матче BetBoom Братского кубка. Игра прошла на стадионе ЦСКА в смешанном формате — три тайма по 30 минут — и завершилась со счётом 3:0 (или 5:0 с учётом челленджей).

Из "бело-голубых" в ходе встречи особенно отличились Ярослав Гладышев (27-я минута), Арсен Захарян (60) и Андрей Мазурин (69). Ещё два мяча пошли в актив "Динамо" после победы в челленджах. Не обошлось и без нарушений. Жёлтую карточку во время матча получили Игорь Акинфеев, Антон Заболотный, Бахтиёр Зайнутдинов и Милан Гайич. А Ивана Лепского даже удаляли с поля. Теперь команды встретятся на арене "Динамо". Второй матч Братского кубка пройдёт уже в это воскресенье, 9 июля.