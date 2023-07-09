В Совфеде назвали сумму возможного штрафа за езду на электросамокате вдвоём

Штраф в размере одной тысячи рублей теперь может грозить за езду вдвоём на электросамокате и других средствах индивидуальной мобильности (СИМ). Такое наказание определили в Совете Федерации, сообщает ТАСС.

"Уже сегодня необходимо по аналогии с наказанием за нарушение правил дорожного движения пешеходом наказывать пользователей СИМ за езду на электросамокате вдвоём и ввести штраф за данное правонарушение", — заявил зампредседателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Валерий Васильев, курирующий вопросы транспорта и дорожной сети.

Так, если за переход в неположенном месте нарушителя штрафуют на 500 рублей, то за езду вдвоём эту сумму нужно увеличить вдвое, считает сенатор. По словам Васильева, заниматься данным вопросом смогут сотрудники ГИБДД.