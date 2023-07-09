В Совфеде назвали сумму возможного штрафа за езду на электросамокате вдвоём
Васильев: За езду на электросамокате вдвоём нужно штрафовать на 1 тысячу рублей
Штраф в размере одной тысячи рублей теперь может грозить за езду вдвоём на электросамокате и других средствах индивидуальной мобильности (СИМ). Такое наказание определили в Совете Федерации, сообщает ТАСС.
"Уже сегодня необходимо по аналогии с наказанием за нарушение правил дорожного движения пешеходом наказывать пользователей СИМ за езду на электросамокате вдвоём и ввести штраф за данное правонарушение", — заявил зампредседателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Валерий Васильев, курирующий вопросы транспорта и дорожной сети.
Так, если за переход в неположенном месте нарушителя штрафуют на 500 рублей, то за езду вдвоём эту сумму нужно увеличить вдвое, считает сенатор. По словам Васильева, заниматься данным вопросом смогут сотрудники ГИБДД.
Ранее сообщалось, что электросамокатчиков могут начать штрафовать наравне с автомобилистами. Как стало известно, Минтранс планирует внести в КоАП штрафы для них за нарушение ПДД. Так, например, "гонщикам", которые превышают максимально допустимую скорость в два раза, придётся заплатить пять тысяч рублей.
ТАСС / Артём Геодакян