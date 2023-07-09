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9 июля, 10:45
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Петербурженку поместили в психушку после попытки утопить 4-летнего сына в ванне

В Ленобласти 30-летняя мать пыталась утопить в ванне маленького сына

Жительница посёлка Рощино Ленинградской области поссорилась по телефону со своим 63-летним экс-сожителем и пригрозила утопить в ванне их общего ребёнка, сообщает 78.ru. Мужчина обратился в полицию.

Прибывший в квартиру ​на Богатырском проспекте наряд обнаружил там четырёхлетнего мальчика и 30-летнюю мать. Женщина заявила, что после конфликта с отцом ребёнка действительно пыталась утопить сына, но, когда тот начал захлёбываться, испугалась и вызвала скорую.

Мальчика на скорой отвезли в детскую больницу, где подтвердился факт удушения и утопления в пресной воде. Ему оказали помощь и в среднетяжёлом состоянии вернули отцу, мать отправлена в психиатрическую больницу. По факту произошедшего ведётся проверка.

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Обложка ©

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Ирина Фальке
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