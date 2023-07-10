Для чего Эрдоган отпустил азовцев* и какие сюрпризы готовит Москве Политолог Дмитрий Родионов — о том, что может предпринять Россия в ответ на строительство турецкого военного завода на Украине и возвращение азовцев*. 49175 49175 Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (справа) и президент Украины Владимир Зеленский (слева). Обожка © ТАСС / АР / Francisco Seco

Турция вернула на Украину пятерых главарей украинских боевиков, среди которых одиозные сидельцы с "Азовстали": Редис, Калына и Волына. Это стало своеобразным подарком Владимиру Зеленскому, который накануне приехал на переговоры со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом. Подарком во всех отношениях: ведь для президента Украины на фоне срыва контрнаступа это грандиозная перемога.

Президента Турции Реджепа Эрдогана совершенно не смутило даже то, что это прямое нарушение как непосредственно прошлогодних договорённостей с Москвой, так и Женевских конвенций, согласно которым интернированные военнопленные должны оставаться в таком статусе до окончания боевых действий.

Тем более что передача боевиков в Турцию осуществлялась под личные гарантии турецкого лидера.

"Анкара нарушила договорённости, при этом Россию никто не поставил в известность", — заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Только не похоже, что Эрдогана сильно коробит этот самострел по собственной репутации. Он явно настроен на более тесное сближение с Киевом. На переговорах с Зеленским он неожиданно заявил, что Украина, "несомненно, заслуживает членства в НАТО", добавив, что с самого начала Турция "продемонстрировала солидарность с Украиной" и поставила ей помощь в разных областях.

Как Турция собирается помогать Украине

Впрочем, это далеко не самое неприятное, что мог сделать по отношению к России глава Турции. В конце концов, пятеро азовцев*, вернувшись на фронт, погоды не сделают, напротив, скорее "утилизируются" или снова попадут в плен, из которого уже вряд ли выйдут, и всё это на совести Эрдогана.

Но есть и другие шаги Анкары, которые могут привести к потерям, куда более серьёзным, чем моральные. Стало известно, что турецкие и украинские власти подписали меморандум о развитии производства БПЛА на территории Украины.

Вообще-то, о подобных намерениях было известно давно. Ещё в прошлом году посол Украины в Турции Василий Боднар заявил, что турецкая компания Baykar будет строить в его стране завод по производству ударных беспилотников Bayraktar TB2 и Bayraktar Akinci и уже даже купила для этого земельный участок. По словам главы турецкой компании, общая площадь центра Baykar на Украине будет более 30 тысяч квадратных метров, а количество украинских инженеров и техников составит более 300. Запустить производство планировалось к 2025 году.

У нас тогда многие посмеялись, иронизировали: мол, Украина столько не проживёт, турки набивают себе цену и т.д. Сегодня становится ясно, что смеяться тут не над чем.

Но и это ещё не всё. Накануне заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов заявил, что Украина ожидает поставок турецких гусеничных САУ T-155 Fırtına.

Это уже куда более серьёзный аргумент, чем новые БПЛА, которые наши военные на Украине с первых дней СВО щёлкают как орехи. Напомню, решение о поставках кассетных боеприпасов, которое уже осудил весь мир, включая союзников США, американцы объясняют как раз нехваткой обычных 155-миллиметровых зарядов. Проблема, судя по всему, серьёзная, натовская военная промышленность уже не справляется.

В чём замысел Эрдогана

Турки решили проявить инициативу? Помочь решить внезапно возникшую проблему? Хорошая заявка перед саммитом.

Все эти "подарки" Эрдогана Зеленскому являются эффектными пиар-ходами, приуроченными к намеченному на этой неделе в Вильнюсе саммиту НАТО. Турция может не только восстановить свою пошатнувшуюся из-за Швеции репутацию перед союзниками, но и выступить в роли нового лидера, ведущего за собой в ситуации, когда внутри альянса начались сомнения и раздраи. США, которые уже не знают, как надавить на союзников, такая ситуация устраивает более чем.

Накануне выборов многие эксперты отмечали, что Эрдоган выиграл их не без труда, что у него крайне серьёзные проблемы в экономике и что американцы будут его шантажировать, в том числе давить, чтобы он отдалился от России, предлагая финансовые вливания.

Чего ждать дальше? Дальше они перекроют окончательно параллельный импорт для России? Санкции введут? Закроют полностью проливы? Откроют военные базы в Азербайджане?

Увы, ко всему этому надо быть готовыми. Анкара окончательно продемонстрировала свою готовность идти на любые меры по отношению к России. Она и раньше демонстрировала это, сбив, к примеру, наш самолёт в Сирии, но в последние годы многие почему-то поверили, что с Турцией у нас теперь стабильные отношения, особенно на фоне ухудшения турецко-американских.

Это не так. Турция если и является нашим попутчиком, то, как говорил классик, до первого поворота. Кроме того, Турция — страна НАТО, если её поставить перед жёстким выбором между НАТО и Россией, выбор будет не в нашу пользу. Тем более в ситуации острой нехватки денег.

Наконец, не стоит забывать, что Эрдоган привык гасить внутренние пожары геополитическими играми в пантюркизм и неоосманизм. А Юг бывшей Украины и (особенно) Крым всегда были зоной интересов Порты. Для кого-то является новостью, что Анкара все эти годы содержала крымско-татарских экстремистов? А ведь помимо Крыма и Новороссии в зоне интересов Турции всегда были Закавказье, Средняя Азия и тюркские регионы России, где идеологи пантюркизма не первый год ведут деструктивную деятельность, следы которой особенно очевидны в Азербайджане, который Турция превратила в свой непосредственный военно-политический и экономический придаток.

Можно забыть и про наши разногласия в Ливии и Сирии, которые несколько раз ставили нас на грань военного столкновения, избегать которого удавалось буквально в последний момент.

Каким может быть российский ответ

Турция всегда была нашим соперником (больше, чем с ней, мы разве что только со шведами воевали), а если вдруг иногда превращалась в партнёра — то в вынужденного и временного.

Последует ли отказ от продления зерновой сделки (на чём продолжает настаивать Эрдоган) — большой вопрос, и здесь фактура говорит сама за себя.

Что мы теряем в отношении Турции? Санкции? Запрет параллельного импорта? Вообще-то, если никто не заметил, Анкара вопрос параллельного импорта и так всё это время использовала как рычаг давления на Москву, периодически ставя палки в колёса в отдельных отраслях. В конце концов, у нас есть и другие варианты обхода санкций через страны, с которыми у нас куда более доверительные отношения.

Самое слабое место тут, пожалуй, — это турецкий газовый хаб, остающийся фактически последней возможностью продать газ в Европу (не считая Украины). Но Европа сама твёрдо взяла курс на постепенный, но полный отказ от российского газа, а хаб нужен Турции не меньше, если не больше, чем нам.

Что ещё? Закрытие проливов? Это невозможно, пока есть конвенция Монтрё, в сохранении которой Анкара также заинтересована.

База в Азербайджане? Окей. Вообще-то, к этому давно следовало быть готовыми. Ответом могут стать зелёный свет на полную зачистку Идлиба, помощь курдам и другие действия. Едва ли Эрдоган не понимает этого.

Завод по производству любого турецкого оружия, равно как и само турецкое орудие, попавшее на Украину, должен быть уничтожен. Вместе с турецкими специалистами. Это ведь теперь военная цель для России.

Наконец, давно пора обратить внимание на адептов Великого Турана в России. Речь не только про политических и религиозных проповедников, но и про экономических агентов, которые в последнее время активно налаживали связи в том же Татарстане через голову Москвы и на которых долгое время закрывали глаза, чтобы не злить "партнёра".

* Запрещённая в России организация.

Авторы Дмитрий Родионов