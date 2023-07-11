Вселенная ускоряет время: Сбылось знаменитое предсказание Эйнштейна Астрономы недавно понаблюдали за тем, что происходило во Вселенной примерно 12 миллиардов лет назад, и пришли к удивительному выводу. 10 июля, 23:44 Время в космосе так же удивительно, как и пространство. Обложка © Freepik / vecstock

Время в космосе так же удивительно, как и пространство. Когда мы смотрим на звёзды, мы видим вовсе не то, что есть и происходит сейчас. Мы видим то, что было и происходило много лет назад. Свету нужно время, чтобы достичь Земли, наших глаз и наших телескопов. Скажем, от Солнца ему на это требуется восемь минут. Значит, когда мы встречаем рассвет и видим тот волшебный момент, когда солнечный диск только-только показывается над горизонтом, можем смело сказать, что этот момент на самом деле наступил восемь минут назад. И если бы сказочный крокодил прямо сейчас, средь бела дня, Солнце в небе проглотил, в небе над нами оно продолжало бы светить ещё восемь минут, и лишь по истечении этого времени мы бы узнали о таком сказочном варварстве.

А от остальных звёзд мы получаем и гораздо более устаревшую информацию. Если звезда от нас удалена на четыре световых года, как Проксима Центавра, значит, мы видим Проксиму Центавра четырёхлетней давности. Или возьмём Бетельгейзе, которая находится в шести сотнях световых лет назад и в последнее время будоражит всё земное астрономическое сообщество: наблюдаются предвестники того, что она скоро вспыхнет сверхновой звездой, и это будет невероятное зрелище — вспышка будет в небе ярче самой Луны. Есть даже такие смелые предположения, что это может случиться в ближайшие буквально лет тридцать. Так вот, если нам или нашим детям действительно посчастливится это увидеть, то на самом деле мы, наконец, увидим вспышку, которая произошла, может быть, ещё при Василии I, когда Русь ещё даже не освободилась от ордынского ига.

Но это лишь малая часть того, что приходится укладывать в своей голове современному человеку. Альберт Эйнштейн понял гораздо больше. Притом, именно понял, вычислил, а не обнаружил путём наблюдения. А путём наблюдения всё это продолжает подтверждаться до сих пор: учёные смотрят в свои всё более совершенные телескопы и видят своими глазами, что легендарный гений был прав. И в числе всего прочего Эйнштейн в 1915 году понял, что из-за феномена расширения Вселенной изменяется скорость течения времени. Вернее, меняется, скажем так, наше восприятие этой скорости.

Представим, что выше упомянутая Бетельгейзе находится не в 600 световых годах, а где-нибудь возле "краёв" обозримой Вселенной (которая простирается в радиусе 46 миллиардов световых лет) и что мы можем её из такой дали наблюдать. Так вот, этой звезде от силы 10 миллионов лет, но для такого массивного светила — это очень преклонный возраст, именно от старости она и собралась взрываться. Конечно, само человечество существует жалкие десятки тысяч лет. Но если бы существовало 10 миллионов лет, то могло бы за этот срок проследить весь жизненный цикл этой звезды с того расстояния, на каком она сейчас. Но, будь она "на краю света", мы бы отсюда имели счастье лицезреть её не десять, а все 50 миллионов лет. Хотя для неё самой прошло бы только 10. И будь мы там, возле неё, то для нас тоже всё было бы так же, как здесь: мы бы видели, как звезда состарилась и начала биться в предсмертных конвульсиях за те же 10 миллионов лет. То есть речь идёт о скорости течения времени относительно нас.

Не будем путать это с гравитационным замедлением времени, хотя его тоже открыл Альберт Эйнштейн и оно тоже достойно попытки понимания: попади космический корабль к горизонту событий чёрной дыры, мы бы с Земли долгими столетиями наблюдали, как он вытягивается в макаронину и в конце концов распадается на элементарные частицы, хотя для него самого прошла бы лишь секунда. То есть время у источника гравитации замедляется с точки зрения наблюдателя, который смотрит издали: его внуки состариться успеют за время просмотра этой "замедленной съёмки".

А то изменение скорости времени, в котором мы пытаемся разобраться с помощью Бетельгейзе, происходит с самого момента Большого взрыва под действием того, что заставляет Вселенную расширяться, увеличивает объёмы пространства между галактиками, притом всё быстрее и быстрее. Космологи пришли к выводу, что это проделывает нечто, пока не постижимое: нечто, составляющее порядка 70% Вселенной. Загадочная, так называемая тёмная энергия. Судя по тому, что она делает, выходит, что она обладает таинственной и могущественной силой, противоположной силе гравитации, — антигравитацией.

И на ход времени, с нашей точки зрения, здесь и сейчас она влияет так: на наш взгляд, время в молодой и ещё не такой обширной Вселенной шло гораздо медленнее. А сейчас оно, стало быть, идёт быстрее. И Эйнштейн был уверен, что когда-нибудь учёные будущего смогут увидеть воочию эту разницу. Дело в том, что, как уже было сказано, чем дальше мы смотрим в космос, тем дальше смотрим в прошлое. Таким образом, самые далёкие объекты, какие удаётся увидеть, — это кадры документального фильма о юной Вселенной. И Эйнштейн предвидел, что кадры эти должны быть уныло замедленными. В наших краях, скажем, планеты кружатся вокруг звёзд сравнительно живенько, а там астрономы должны наблюдать точно такие же планеты занудно ползущими со скоростью улитки.

Конечно, на сегодняшний момент не представляется возможным видеть на "краю" Вселенной планеты или даже отдельные звёзды. Там, в незапамятном прошлом, удаётся разглядеть только целые, большие, только что родившиеся галактики. Точнее, квазары — сверхмассивные чёрные дыры в центрах этих галактик, окружённые яркими дисками притянутого к ним вещества.

В Сиднейском институте астрономии рассказали, что недавно наблюдали квазары, которым должно быть от силы миллиард лет от роду. Напомним, возраст Вселенной оценивается в 13,8 миллиарда лет. Есть, правда, оценки, что она на два миллиарда лет моложе. В общем, учёные совершили очень трудоёмкую попытку понаблюдать за поведением тех далёких квазаров и сравнить это с поведением квазаров поближе к нам. И оказалось, что, действительно, изменения в самых далёких квазарах происходят в пять раз медленнее, чем "у нас", то есть в наших окрестностях и, соответственно, "в наши времена". Хотя, будь мы ТАМ, нам всё бы казалось совершенно нормальным. То есть астрономы спустя целое столетие смогли посмотреть замедленное кино, обещанное Эйнштейном.

Авторы Адель Романенкова