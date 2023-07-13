С 1 августа вступит в силу закон о цифровом рубле: Как это скажется на расчётах и денежных переводах Принят закон, регулирующий обращение цифрового рубля. Есть новшества, которые касаются расчётов и денежных переводов. Что изменится с 1 августа, когда начнут выдавать пенсии и зарплаты цифровыми рублями и как платить в магазинах? 12 июля, 23:41 С 1 августа вступит в силу закон о цифровом рубле. Обложка © Shutterstock

Что изменится с 1 августа

Госдума приняла базовый закон, который закрепляет правовые нормы введения в России цифрового рубля. Это третья форма национальной валюты. Центробанк планирует выпускать цифровой рубль в дополнение к уже имеющимся наличным и безналичным средствам платежа.

Оператором платформы цифрового рубля является Банк России. Теперь на законодательном уровне закрепляются его обязательства перед пользователями. Таким образом, регулятор несёт ответственность за открытие цифровых кошельков, проведение операций с цифровыми рублями, а также ряд других функций.

— Принятие закона о цифровом рубле имеет потенциал упростить и ускорить процесс расчётов и переводов, обеспечить более удобные условия для граждан и поддержать развитие финансового рынка в России. Стоит отметить, что цифровой рубль создаётся как средство для проведения платежей и переводов, а не как средство сбережения или кредитования. Кредит по-прежнему можно будет получить в банке наличными или безналично. Проценты на цифровой рубль начисляться не будут. Также не будет начисляться кешбэк на операции с ним, — рассказал финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

В законе также закладывается основа для развития платформы цифрового рубля. Прописаны там и многие нормы, которые будут регулировать обращение третьей валюты. Основные положения закона вступят в силу с 1 августа 2023 года.

Зачем нужен цифровой рубль

В Центробанке рассказали, что цифровые рубли будут храниться в цифровых кошельках физических лиц и компаний. При этом кошельки будут открываться на платформе регулятора. Там же будут проходить и операции с цифровыми рублями. Доступ к цифровым кошелькам будет через привычные мобильные приложения банков и интернет-банки.

— Стоит отметить удобство и эффективность цифрового рубля. Он позволит проводить платежи и переводы быстрее и легче. Цифровой рубль даст новые возможности для мгновенных расчётов между пользователями без посредников или промежуточных банковских систем. Это может снизить время и затраты на проведение трансакций, — рассказал Владислав Антонов.

Сколько составит комиссия за платежи и переводы

После появления цифрового рубля наличные и безналичные платежи сохранятся. Фото © Shutterstock

По закону переводы и платежи в цифровых рублях будут совершенно бесплатными. Это может стимулировать использование новой формы валюты в повседневных расчётах и упростить процесс платежей.

Что касается тарифов для бизнеса, то они составят 0,3% от платежа. Это может повлечь некоторые издержки, связанные с принятием цифровых рублей в качестве формы оплаты.

— Пополнить свой электронный кошелёк можно будет очень легко — со своего счёта или, например, через банкомат с функцией приёма наличных. Таким образом, никаких сложностей в оплате и переводах с цифровым рублём быть не может, — пояснил заместитель начальника управления безопасности ГУ Банка России по ЦФО Дмитрий Ибрагимов.

Насколько безопасно расплачиваться цифровыми рублями

Закон также закрепляет требования по соблюдению банковской тайны для операций и счетов цифрового рубля. Это означает, что информация о расчётах и переводах будет защищена конфиденциальностью на основе действующих правил и нормативных требований.

— Введение цифрового рубля создаёт новые возможности для конкуренции и инноваций на финансовом рынке. Это будет способствовать развитию новых финансовых продуктов и услуг, а также привлечению новых инвесторов и стимулированию экономического роста, — добавил Владислав Антонов.

В будущем цифровыми рублями смогут выплачивать пенсии и зарплаты. Фото © Shutterstock

Когда цифровыми рублями будут выдавать пенсии и зарплаты

В будущем людям смогут зачислять пенсии или зарплаты в цифровых рублях. Впрочем, делать это будут только по их желанию. Человек сам будет выбирать, в какой форме получать оплату. Например, сейчас пенсию или зарплату можно получать не только на карту, но и наличными в кассе. Для этого нужно лишь уведомить работодателя. Аналогичная история и с пенсиями. Человек сам выбирает — получать ему выплаты на почте наличными или переводом на банковскую карту.

В перспективе к этим двум формам оплаты добавится и третья — цифровой рубль. При этом от наличных и безналичных денег никто отказываться не будет. Все три формы национальной валюты будут существовать одновременно.

— Стоит отметить, что хоть основные положения закона о цифровом рубле и вступят в силу с 1 августа, но для реализации его на практике необходимо ещё несколько нормативных актов. Таким образом, с 1 августа получать пенсии и зарплату в цифровых рублях не получится. Как и оплатить ими покупки. Заявления на получение выплат в цифровых рублях можно будет подать не ранее 2024 года. Это же касается и расчётов в магазинах. Сейчас идёт процесс создания условий для внедрения цифрового рубля. Есть пилотные проекты с банками. После того как завершатся все подготовительные работы, цифровой рубль поступит в оборот, — пояснил эксперт Центробанка.

Авторы Нина Важдаева