"Красота требует жертв": Врач назвал главные способы получить плоскостопие

Ношение обуви на очень высоком каблуке или, наоборот, на плоской подошве способствует возникновению плоскостопия. Об этом читателей Лайфа предупредил заведующий отделением травматологии и ортопедии ЦКБ "РЖД-медицина" на Будайской улице Василий Строганов. Он отметил, что зачастую плоскостопие легко поддаётся лечению, за исключением случаев, когда стопа деформировалась из-за травмы или генетической наследственности.

"Плоскостопие часто развивается у любительниц модельных узких туфлей на высоком каблуке, а также тех, кто часто носит обувь на плоской подошве. Под лозунгом "красота требует жертв" происходит деформация стопы, в том числе деформация первого плюснефалангового сустава (вальгус)", — отметил медик.

Также, по его словам, вследствие какой-либо серьёзной болезни или в силу возраста иногда возникает мышечная атрофия, из-за чего происходит уплощение сводов стопы. Вместе с тем высоки шансы развития плоскостопия и у детей, которые занимаются спортом, где очень плотная обувь выключает подвижность стопы. Например, это фигурное катание или хоккей.

Если плоскостопие не лечить, то деформация стопы будет прогрессировать, а запущенные случаи, как указал собеседник Лайфа, исправлять можно только хирургическим лечением. Поэтому профилактическая борьба с заболеванием должна вестись с детства, ведь своды стопы формируются до 10–12 лет. При этом многие взрослые люди получают очень хорошие результаты за счёт лечебной физкультуры и ношения ортопедических стелек.

"Ортопедические стельки не помогут взрослому человеку полностью вылечить и избавиться от плоскостопия. Зато стельки точно сделают жизнь комфортнее и помогут не допустить осложнений на опорно-двигательный аппарат. Всего один комплект, и пациент получает меньше нагрузки на суставы, меньше усталости в ногах, становится лучше кровообращение в стопе, а также правильно распределяются нагрузки при ходьбе", — резюмировал Строганов.