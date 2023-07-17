5 новых ловушек мошенников, которые выуживают деньги через Telegram и WhatsApp На разводы мошенников через мессенджеры попадают даже финансово грамотные люди. Сотрудники Центробанка дают советы, как уберечь свои деньги. 16 июля, 22:44 Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock

Россияне всё реже реагируют на звонки финмошенников, поэтому злоумышленники стали массово использовать схемы по выманиванию денег через популярные мессенджеры. Сменилась и тактика "развода" на деньги: теперь вместо запугивания потерей всех сбережений жулики стали ненавязчиво предлагать своим жертвам услуги, которые якобы гарантируют прирост их накоплений. В результате даже финансово образованные граждане оказываются в мошеннических ловушках.

Заманчивое предложение "по ошибке"

Некоторые граждане стали получать странные сообщения в мессенджерах: "Уважаемый Ф. И. О., начисление по вашим инвестициям за месяц…" — далее указывается ставка 15% и приличная сумма, а ниже — подпись "Ваш менеджер" с указанием имени и контактного телефона. При этом на аватарке отправителя фото с респектабельным молодым человеком или девушкой. Кто-то из получателей игнорирует такое послание, но некоторые люди пишут отправителю, мол, вы ошиблись. "Менеджер" в ответ вежливо извиняется и указывает, что да, на самом деле это отправление ошибочно, и даже просит его удалить, так как там содержатся конфиденциальные данные, адресованные другому человеку.

Весь фокус в том, что в послании "Уважаемый Ф. И. О…" указывают имя реального человека, который есть в списке контактов того, кому пришло это якобы ошибочное сообщение. Информация о том, каким образом знакомый получает повышенный доход, для многих представляет интерес, и на это очень рассчитывают мошенники. На вопрос, можно ли "ошибочному" адресату тоже разместить деньги под такой высокий процент, злоумышленники реагируют мгновенно. В ответном послании "менеджер", как правило, заявляет, что может управлять финансами только тех, кто подписал официальный договор, но в связи с допущенной им ошибкой по отправке сообщения он может сделать исключение и оформить такой документ онлайн, но нужно быстро прислать свои паспортные данные, а через день приехать в офис и поставить подпись в договоре.

Дальше события развиваются так: присылается некий договор-инструкция, согласно которому человеку предлагается перевести на некую биржу от 30 тысяч рублей. Если деньги отправляются, то по завершении рабочего дня, ровно в 18:30, присылают сообщение о доходе, но оказывается, что для его получения необходимо перевести в финкомпанию 17% либо разместить ранее отправленные средства ещё на месяц под ставку 15% — тогда никакой процент платить не надо. При любом ответе примерно через час вся переписка удаляется — и деньги никто не возвращает.

Жертвами нового мошеннического подхода всё чаще становятся люди, которые считают себя финансово грамотными. Фото © Shutterstock

— Финансовые мошенники выдумывают всё более замысловатые схемы, и на эту удочку преимущественно попадаются те, кто тоже хотел бы обойти законодательство и зарабатывать, ничего не делая, но получать больше, чем предлагает официальная банковская система. Под этот запрос и создаются сомнительные истории с такими якобы "закрытыми" инвестпрограммами, — заметил депутат Государственной думы Алексей Журавлёв.

Почему уловки мошенников срабатывают?

Как бы странно это ни звучало, но жертвами нового мошеннического подхода всё чаще становятся люди, которые считают себя финансово грамотными. Согласно оценкам экспертов, большинство из пострадавших ранее не раз сталкивались с попыткой выманивания денег через телефонный звонок или соцсети и тогда проблем им удавалось избежать. Почему же новая ловушка злоумышленников срабатывает сейчас?

— Мошенники перешли от шок-сообщений от имени псевдоправоохранителей к методам профессиональных психологов. В новой схеме злоумышленники используют стратегии, которые дают синергетический эффект воздействия, — рассказывает депутат Госдумы Александр Толмачёв. — Во-первых, ещё до начала общения для потенциальной жертвы создаётся иллюзия надёжного источника информации, ведь якобы ошибочное сообщение адресовано кому-то из списков её контактов (скорее всего, эти данные берутся из соцсетей. — Прим. Лайфа). Во-вторых, злоумышленники стараются выполнить "развод" максимально быстро, пишут отрывистые сообщения — так, чтобы у жертвы не было времени одуматься".

К тому же, по словам парламентария, подготовленная легенда примерно отвечает представлениям человека со средним доходом о прибыли, которую должны получать профессиональные инвесторы. Вот эти ожидания и обещают реализовать "профи" из мессенджера.

Как распознать мошенника

Предложение лёгкого заработка и ссылки на сомнительные сторонние сайты — первый признак того, что пользователь мессенджера попал под прицел мошенников, предупреждает Антон Сайкин, начальник Управления противодействия нелегальной деятельности ГУ Банка России по ЦФО.

— Если вам предлагают перейти на сторонний сайт с сомнительным адресом либо сделать "быстрые" вложения онлайн или присылают ссылку на "секретный" чат или участие в некой "закрытой" программе с ограниченным количеством мест — всё это повод насторожиться, — считает Сайкин. — Тем более не стоит скачивать на свой компьютер или мобильное устройство файлы из внешних или прикреплённых архивов.

Предложение лёгкого заработка и ссылки на сомнительные сторонние сайты — первый признак того, что пользователь мессенджера попал под прицел мошенников. Фото © Shutterstock

Кроме того, представитель ЦБ напоминает, что у любого доверительного управляющего или брокера должна быть лицензия, которая в обязательном порядке подлежит размещению на инфоресурсе Банка России. Если тот, кто предлагает услуги, не даёт возможности заранее ознакомиться с договором и не называет номер своей лицензии, скорее всего, это мошенник.

— К сожалению, сейчас наблюдается увеличение звонков аферистов в мессенджеры — это восходящий тренд, — предупреждает Антон Сайкин. — Они вынужденно переходят на такие способы добраться до жертв, так как мошеннические телефонные звонки могут быть заблокированы — так, в I квартале Банк России инициировал блокировку почти 97 тысяч телефонных номеров, с которых мошенники звонили гражданам. Однако отфильтровать и заблокировать звонок из мессенджера, который совершается по интернет-соединению, именно на уровне оператора сотовой связи нельзя.

Кроме того, специалисты замечают, что аферисты почти никогда не пользуются официальными формами оплаты. Они просят перевести деньги на карту, на кошелёк ЮMoney или произвести оплату в биткоинах. Как правило, преступники зарегистрированы как интернет-магазины и могут принимать любые расчёты, позволяющие им выводить деньги в тень.

Другие схемы онлайн-обмана

Помимо предложений о якобы инвестициях мошенники эксплуатируют и другие схемы онлайн-обмана, например:

"Ложная покупка" — человеку в мессенджере приходит сообщение якобы от службы поддержки пользователей банка, в котором у того есть карта. Лжебанковские сотрудники запрашивают, совершалась ли в течение часа покупка на сумму в несколько тысяч рублей, и указывают конкретную цифру. Вне зависимости от ответа самозванная "служба поддержки" просит проверить данные карты, для чего предлагает заполнить специальную форму. После чего присылается электронная ссылка, при переходе по которой открывается страница, внешне похожая на банковское приложение. После заполнения формы в этом приложении все деньги с карты исчезают.

"Код сброса" — приходит сообщение о том, что кто-то пытается получить доступ к вашему устройству и, для того чтобы подтвердить свои права, требуется ввести код из СМС. После ввода этого кода человек теряет доступ к своему аккаунту в мессенджере, а восстановить его мошенники предлагают только после отправки нескольких тысяч рублей в счёт пополнения баланса некоего телефонного абонента. При этом после перечисления денег возврат доступа не гарантирован.

"Вам подарок" — присылается сообщение якобы от самого мессенджера, в котором заявляется, что вам на месяц дарится промодоступ к дополнительным премиальным возможностям и, чтобы активировать их, достаточно перейти по короткой ссылке вида http://bit.ly/***. После перехода по такой ссылке на устройство устанавливается вредоносное программное обеспечение, которое передаёт мошенникам значительный объём данных, включая список контактов, а иногда и информацию о трансакциях и банковских картах. Всё это используют аферисты, чтобы выманить деньги у ничего не подозревающей жертвы, её родственников и знакомых.

Авторы Михаил Краснов