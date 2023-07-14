На Байкале прошла акция "Чистые берега": В уборке приняли участие волонтёры со всей страны Волонтёры разного возраста и из разных регионов объединились, чтобы очистить природу Байкала от мусора. В результате вокруг озера появилась новая экотропа и исчезли десятки огромных свалок. 14 июля, 15:41 Обложка © Пресс-служба ОАО "РЖД"

Волонтёры трудились на берегах Байкала не покладая рук. Результатом их работы стали благоустроенные пляжи, десятки разобранных мусорных свалок и новая экотропа. Большой вклад в очистку окрестностей озера внесли железнодорожники, работники РЖД.

Экодесант высадился в Слюдянке и наводил чистоту вдоль КБЖД (Кругобайкальской железной дороги), около Шаманского мыса, а также в других живописных местах.

Работа проходила в рамках экологической акции "Чистые берега Байкала", которая проводится уже третий раз. В этом году в ней приняли участие 200 волонтёров. Лопатами, мётлами, мусорными пакетами и другим инвентарём вооружились сотрудники РЖД, их семьи, а также волонтёры серебряного возраста (пенсионеры Российских железных дорог).







— Уже три года мы собираемся здесь, на берегах Байкала в разных местах, и делаем нашу природу немного чище. Сюда приезжают и молодые ребята, железнодорожники и волонтёры со всей страны. Трудятся и серебряные волонтёры, люди в возрасте. В этом году впервые приехали семьи железнодорожников вместе с детишками, — рассказал руководитель сектора молодёжной политики Российского профсоюза железнодорожников и транспортных строителей Алексей Максименко.

Видео © LIFE

— Мы приводим в порядок береговую линию, спиливаем остатки обрушившихся деревьев, — рассказывает о своей работе молодой волонтёр из Ставропольского края Аркадий Заргарян.

— Я приехала на Байкал, чтобы залечить его раны. Те раны, которые нанесли люди своим неосторожным обращением, — добавила серебряный волонтёр из Тульской области Лидия Куприна.

Алексей Юраков в студенческие годы участвовал в строительстве Байкало-Амурский магистрали. Было это в 1975 году. Сейчас он живёт в Санкт-Петербурге. Алексей — серебряный волонтёр, он с огромным интересом приехал на Байкал, чтобы помочь в уборке, а заодно и вспомнить времена своей юности.







В этом году к очистке берегов Байкала присоединились депутаты Госдумы РФ. За три дня волонтёры собрали и отправили на утилизацию почти 60 кубометров мусора и вывезли 10 кубометров древесных отходов.

Более того, благоустроили городской пляж, установили эколавочки, шезлонги и кабинки для переодевания. Украсили набережную яркими граффити на тему экологии.

Фото © Пресс-служба ОАО "РЖД"

Многое сделано на туристическом маршруте, ведущем на пик Черского. Там начались работы по строительству инклюзивной туристической экотропы длиной 700 метров.

Авторы Валерия Мишина