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14 июля, 11:17

В Китае казнили воспитательницу детского сада, отравившую детей нитритом натрия

Бывшая воспитательница детского сада Ван Юнь, отравившая 25 детей нитритом натрия, была казнена 13 июля. Об этом сообщили в Народном суде средней ступени города Цзяоцзо провинции Хэнань, пишет "Пэнпай".

Следствие выяснило, что, помимо случая в детском саду, в 2017 году она из-за бытовой ссоры подсыпала в напиток своего мужа тот же нитрит натрия, из-за чего мужчина получил отравление средней тяжести.

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Дело воспитательницы Ван Юнь было начато в 2019 году, когда в одном из детских садов города Цзяоцзо было зафиксировано массовое пищевое отравление. В ходе расследования выяснилось, что казнённая добавила в кашу детей нитрит натрия, в результате чего 25 из них пострадали и один умер спустя десять месяцев лечения от полиорганной недостаточности. Мотивом преступления стал конфликт виновной с коллегой.

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Матвей Константинов
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