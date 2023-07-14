В Китае казнили воспитательницу детского сада, отравившую детей нитритом натрия

Следствие выяснило, что, помимо случая в детском саду, в 2017 году она из-за бытовой ссоры подсыпала в напиток своего мужа тот же нитрит натрия, из-за чего мужчина получил отравление средней тяжести.

Дело воспитательницы Ван Юнь было начато в 2019 году, когда в одном из детских садов города Цзяоцзо было зафиксировано массовое пищевое отравление. В ходе расследования выяснилось, что казнённая добавила в кашу детей нитрит натрия, в результате чего 25 из них пострадали и один умер спустя десять месяцев лечения от полиорганной недостаточности. Мотивом преступления стал конфликт виновной с коллегой.