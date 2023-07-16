На байдарке из Петербурга в Москву: Юрий Постригай бьёт рекорды на VK Fest Юрий Постригай планирует поставить рекорд России по скоростному прохождению на байдарке маршрута Санкт-Петербург – Москва в рамках VK Fest. 16 июля, 07:00 Юрий Постригай. На байдарке из Петербурга в Москву. Обложка © VK

Байдарочнику Юрию Постригаю 34. Он в том возрасте, когда многие спортсмены уже заканчивают карьеру. За его спиной — история завораживающего успеха. Олимпийское золото Лондона-2012, два золота чемпионатов мира, два — чемпионатов Европы, пять кубков мира, победа на Универсиаде в Казани в 2013 году, мировые рекорды. Но этот человек поистине неукротим: на сей раз он планирует поставить рекорд России по скоростному прохождению на байдарке маршрута Санкт-Петербург – Москва в рамках VK Fest, одного из крупнейших фестивалей современной России.

Юрий вышел на трассу 2 июля из парка 300-летия Санкт-Петербурга. Ему необходимо грести весь день, останавливаясь только для еды и ночлега. По дороге ему приходится при помощи компрессионных аппаратов восстанавливать мышцы — физические нагрузки просто безумны. Маршрут по рекам — далеко не то же самое, что в бассейне: течение меняется, ширина реки возрастает или сокращается, погода живёт своей жизнью.

Однако главная проблема — это 13 шлюзов, которые ожидают Постригая. Их преодолевают при поддержке Госинспекции по маломерным судам.

На маршруте рекордсмена сопровождают две команды. Одна движется параллельно с его байдаркой. В неё входят спасатели, медики и повара. Эта группа обеспечивает безопасность и контролирует состояние здоровья спортсмена. Вторая идёт вдоль маршрута по суше. Её задача — готовить места для ночлега и обеспечивать топливом сопровождающий катер.











В дороге Постригаю постоянно приходится идти против течения, преодолевать непогоду: дожди, сильные грозы, ветры. Расписание открытия шлюзов подгоняется под план, поэтому Юрий не имеет права и возможности опаздывать. Он полон решимости пройти дистанцию в срок.

Спортсмен прямо с трассы рассказал нашему изданию, как проходит рекордная гонка и к чему он стремится.

— Я до сих пор не слышал, чтобы на байдарке кто-то мог грести так долго. Из Санкт-Петербурга в Москву на байдарке — такого ещё точно не было, — говорит Юрий Постригай.

— Всё, конечно, идёт не по плану. У нас были проблемы в Рыбинском водохранилище с катером сопровождения, и мы на полтора дня выпали из графика. Сначала он [катер] сломался, потом из-за сильного шторма получил пробоину, — отмечает спортсмен.

— Но настроение хорошее, только усталость просто какая-то феноменальная. Мышцы могут работать. Единственное (и самое сложное), ты сам должен себя настраивать на долгую нудную греблю, когда ты просто гребёшь, гребёшь, гребёшь... слева и справа, слева и справа. Ты уходишь в свои мысли, общаешься сам с собой, — продолжает Юрий. — Однако держусь бодрячком.

Юрий Постригай. На байдарке из Петербурга в Москву. Фото © VK

— VK Fest делают люди смелые. Они шагают в ногу со временем, они готовы развивать и популяризировать вообще всё, что этого достойно, и в том числе спорт. Эта гонка значит для меня многое: за эти 14 дней я пережил множество моментов, когда нужно преодолевать себя. Главное — популяризация гребли. Я очень люблю свой вид спорта и хочу, чтобы о нём знало как можно больше людей, делаю всё возможное для этого. Мы с партнёрами всячески пытаемся выводить греблю в тренды везде, где только можно, и здесь нам это удаётся.

— Я счастлив и благодарен Господу за то, что он направляет меня, даёт мне силы, мудрость и помогает двигаться туда, куда нужно. Я не останавливаюсь и хочу постоянно развиваться и искать что-то новое. Буду ли я повторять подобные истории ещё? Здесь надо подумать. Эта экспедиция получилась по принципу "а почему бы и нет". Я просто попробовал. Не знаю, повторю ли я что-то подобное ещё или нет, но я постоянно ищу что-то интересное и стараюсь популяризировать свой вид спорта и радовать окружающих, — резюмировал Постригай.

Авторы Евгений Норин