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16 июля, 14:42

Гранату с иностранной маркировкой нашли у детской площадки в Москве

SHOT: Ещё один похожий на гранату предмет нашли на улице Парковой в Москве

В Москве на улице Парковой нашли предмет, выглядящий как граната, на которой нанесена иностранная маркировка. Об этом сообщил SHOT.

По информации телеграм-канала, похожий на гранату объект обнаружили в СНТ "Верховье" в Новой Москве. Он лежал в 20 метрах от жилого дома в траве около детской площадки. На место прибыли экстренные службы, территорию оцепили.

На востоке Москвы нашли гранату

На востоке Москвы нашли гранату

Это не первая такая находка за сегодня в столице. Ранее похожий предмет обнаружился рядом с торговым центром "Авиапарк" на Ходынском поле.

Обложка ©

Shutterstock

Юрий Лысенко
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