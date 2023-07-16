Гранату с иностранной маркировкой нашли у детской площадки в Москве

В Москве на улице Парковой нашли предмет, выглядящий как граната, на которой нанесена иностранная маркировка. Об этом сообщил SHOT.

По информации телеграм-канала, похожий на гранату объект обнаружили в СНТ "Верховье" в Новой Москве. Он лежал в 20 метрах от жилого дома в траве около детской площадки. На место прибыли экстренные службы, территорию оцепили.