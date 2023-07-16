Гранату с иностранной маркировкой нашли у детской площадки в Москве
SHOT: Ещё один похожий на гранату предмет нашли на улице Парковой в Москве
В Москве на улице Парковой нашли предмет, выглядящий как граната, на которой нанесена иностранная маркировка. Об этом сообщил SHOT.
По информации телеграм-канала, похожий на гранату объект обнаружили в СНТ "Верховье" в Новой Москве. Он лежал в 20 метрах от жилого дома в траве около детской площадки. На место прибыли экстренные службы, территорию оцепили.
Это не первая такая находка за сегодня в столице. Ранее похожий предмет обнаружился рядом с торговым центром "Авиапарк" на Ходынском поле.
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