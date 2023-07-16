День металлурга: Как отмечают самый брутальный профессиональный мужской праздник Что это за профессия, какова история Дня металлурга, какие существуют традиции у этого праздника и что можно подарить представителю металлургической отрасли? На эти и многие другие вопросы Life.ru подготовил ответы в данной статье. 15 июля, 21:01 В России День металлурга не имеет фиксированной даты и отмечается в третье воскресенье июля. Обложка © ТАСС / Octagon.Media / Максим Конанков

Когда отмечают день металлурга

День металлурга — профессиональный праздник специалистов металлургической отрасли. Среди них — работники трубопрокатных, метизных заводов, снабжающих предприятий, специалисты, основная задача которых — обработка металлов. Праздник считают своим преподаватели, студенты, выпускники учебных заведений, профилем которых является переработка и получение изделий из металла. Памятную дату отмечают их родственники, друзья, знакомые, близкие люди. В России День металлурга не имеет фиксированной даты, он празднуется в третье воскресенье июля, потому почти каждый год число разное. В 2023 году торжество выпало на 16 июля и прошло на официальном уровне уже 66 раз.

История праздника

День металлурга был учреждён во времена СССР в далёком 1957 году. Фото © ТАСС / Донат Сорокин

Вклад металлургов в победу в Великой Отечественной войне невозможно переоценить, ведь он был огромен. Представители этой отрасли занимались созданием станков, танков и производством оружия. Об этом даже есть строчки в знаменитой песне "День Победы" Владимира Харитонова (помните строки про мартеновские печи?). И в послевоенное время восстановления страны роль их была далеко не второстепенная.



Именно поэтому руководство СССР, понимая значение этой профессии для жизни страны, в 1957 году учредило профессиональный праздник — День металлурга.



И даже после распада Союза праздник из календаря никуда не пропал, так как металлургия до сих пор остаётся одной из важнейших отраслей промышленности нашей страны.

Традиции праздника

У любого праздника есть свои традиции, и День металлурга не исключение.



Этот день отмечают практически по всей России, так как металлургические предприятия имеются во многих городах. Особенно масштабно празднуют, конечно, крупные промышленные центры, такие как Челябинск, Магнитогорск, Старый Оскол, Липецк, Череповец и другие. В этих городах торжества, посвящённые Дню металлурга, своим масштабом достигают Дня города, начинаясь утром с парада и заканчиваясь вечером большим концертом. Виновники торжества собираются за праздничным столом. Звучат поздравления, пожелания здоровья и успехов в работе, тосты завершаются звоном бокалов. Вместе с представителями отрасли также в праздновании этого дня принимают участие их родственники, друзья, знакомые и близкие люди. День металлурга – 2023 ознаменовался выступлениями первых лиц РФ и руководителей предприятий. В них идёт речь о достижениях и трудностях сферы экономики. Лучших специалистов награждают почётными грамотами, дипломами, ценными подарками. За выдающиеся достижения вручают почётное звание "Заслуженный металлург Российской Федерации". В канун памятной даты на производствах вводят в эксплуатацию новое оборудование, участки выпуска продукции. Приглашаются вышедшие на пенсию ветераны труда, посвятившие большую часть жизни работе в данной сфере. Они делятся опытом и воспоминаниями.

Познавательный фильм об устройстве мартеновских печей. Видео © YouTube / Тимур Гаранин: Архив научно-популярных фильмов

Опасности профессии металлурга

Насколько эта профессия полезна, настолько она и опасна.

Металлургическая промышленность — одна из самых опасных отраслей, ведь специалиста этой профессии каждый день окружает то, что при малейшем несоблюдении требований безопасности может очень сильно покалечить или даже убить.



Опасностями работы в металлургических цехах являются: обвалы руды, штабелей слитков, изложниц и готового металла

падение транспортируемого металла, мульд, изложниц и т.п.

засыпание людей в бункерах при шуровке застрявших материалов

придавливание заготовками и пачками готового металла

отлетание осколков металла при различных производственных процессах, а также удары и задевание раскатами металла при прокатке его на станах. По этим причинам происходит до 15% случаев травматизма на металлургических производствах.

Металлургическая промышленность — одна из самых опасных отраслей. Фото © Shutterstock

Что подарить на праздник металлургов

Ну и, наверное, самый главный вопрос, который чаще всего задают в тот или иной праздник, что же подарить. А в нашем случае что подарить на День металлурга. И у нас есть ответ на этот вопрос.

Слиток из шоколада. Слиток, сделанный из шоколада, послужит оригинальным тематическим сувениром для сладкоежки.

Шуточная награда. Медаль, кубок, орден с шуточной подписью послужат отличным презентом для любителя розыгрышей.

Сувенир с гравировкой. Зажигалка, брелок, карманный набор инструментов с именной гравировкой — недорогой и стильный подарок.

Подарочный сертификат. Подарочный сертификат в магазин спортивных товаров, рыболовных снастей или на СТО — отличный вариант практичного подарка.

Коллекция образцов "Чугун и сталь". Очень необычным сюрпризом будет такая коллекция. Она включает в себя образцы сырья, с которыми металлурги взаимодействуют ежедневно.

Металлизированные бахилы. Специальные бахилы с металлизированным алюминиевым покрытием защитят от теплового излучения, искр и брызг расплавленного металла. Такой подарок сделает комфортным и безопасным нахождение в горячих цехах на сталеплавильных заводах и литейном производстве.

Думаем, ваши коллеги, друзья или близкие металлурги оценят такие оригинальные подарки.

Авторы Андрей Ананьев