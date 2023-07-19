Радиоактивная метка: Учёные погрузились на дно озера в Канаде и обнаружили неизвестные следы ядерных испытаний Похоже, по всему земному шару выпали радиоактивные вещества, и это останется "в памяти" планеты если не навсегда, то очень надолго: эти вещества распадаются тысячи и тысячи лет. 18 июля, 22:44 31311 31311 Учёные раскрыли, что произошло с Землёй после ядерных испытаний. Обложка © Shutterstock

Этому небольшому озеру Кроуфорд в Канаде, по мнению учёных, около 10 тысяч лет, и оно так называемое карстовое: образовалось в результате обрушения масс размытого водой известняка. Поэтому оно само по себе очень богато известью, и в нём каждое лето, когда становится теплее +15 по Цельсию, в верхних водных слоях кристаллизуется кальцит. Соответственно, в процессе кристаллизации он захватывает с собой разные частицы, какие были в воде на тот момент, и вместе с ними оседает на дне тоненьким белым слоем. И так каждый год.

Озеро Кроуфорд в Канаде. Фото © Shutterstock

Таким образом озеро методично пишет летопись основных событий на Земле. Благодаря этому, когда учёные пробурили дно и извлекли оттуда столбики отложений породы (керны), на них очень хорошо оказалась видна эта полосатая слоистая структура, и по ней достаточно легко проследить хронологию. А дальше нужно только проводить химический анализ, а для подтверждения и уточнения возраста — радиоуглеродный: определять количество радиоактивного изотопа углерода, который образуется сам собой в атмосфере постоянно, оседает в земле и подсказывает геологам, когда данный слой образовался.

Образец донных отложений из озера Кроуфорд, на котором прослеживаются откладывающиеся ежегодно новые слои. Фото © journals.sagepub.com

Так вот, во-первых, учёные сумели в некоторых слоях отличить среди этого естественного радиоактивного углерода явно избыточный, а значит, искусственно добавленный. А во-вторых — и, наверное, в самых главных — в слоях, которые датируют 1948–1951 и 1950–1953 годами, обнаружилось внушительное количество плутония-239. Отмечается, что его количество продолжало возрастать в слоях 1956–1957 годов, в следующие три года стало меньше, снова увеличилось в отложениях середины 1960-х и к 1980-м годам достигло некоего "плато", то есть стабилизировалось на более-менее одном уровне. И это — исследователи не имеют никаких сомнений — отпечатки испытаний ядерных бомб.

Надо сказать, история ядерных испытаний началась в 1945 году, когда США в рамках своего Манхэттенского проекта на расположенном в штате Нью-Мексико полигоне Аламогордо взорвали бомбу под названием Gadget, что переводят как "Штучка". "Штучка" эта имела мощность 21 килотонна в тротиловом эквиваленте и была как раз плутониевая. Примерно три недели спустя США сбросили бомбы на Хиросиму и Нагасаки. Хиросимская ("Малыш") была урановая, сброшенная на Нагасаки ("Толстяк", такая же по мощности, как "Штучка") — снова плутониевая. Далее, по данным ООН, с 1946 по 1949 год американцы провели ещё шесть испытаний, при этом в 1948-м в ход пошли устройства более мощные: 37 и 49 килотонн.

Ядерное испытание "Тринити" 16 июля 1945 года на полигоне Аламогордо в США, в ходе которого была взорвана бомба Gadget. Фото © Wikipedia / United States Department of Energy

С 1949 года испытания стал проводить и СССР. Первой советской ядерной бомбой было запущенное с Семипалатинского полигона (Казахстан) "Изделие 501", оно же РДС-1, а, к примеру, Организация Объединённых Наций записала его под наименованием "Джо-1". И это опять же плутониевое "изделие", создатели которого во многом опирались на конструкцию "Толстяка". Мощность — 21 килотонна. В 1951 году Советский Союз испытал две бомбы, 38 и 42 килотонны соответственно. Далее по большей части испытывали устройства сравнительно малой мощности, пока в 1961 над северным полигоном Сухой Нос с бомбардировщика Ту-95 не сбросили термоядерную "Царь-бомбу" на 58,6 мегатонны. В ней использовались и уран, и плутоний. При этом самая мощная атомная бомба, когда-либо созданная США, имела 25 мегатонн, это была Mk-41, она же B41, там тоже были и плутоний, и уран. Её впервые испытали в 1956-м.

Ядерный "гриб" после взрыва советской "Царь-бомбы". Фото © Wikipedia / Архив Минатома

В целом всё это достаточно неплохо соотносится с тем, что геологи наблюдают в слоях отложений из озера. Они пишут, что на самом деле подобные следы прослеживаются и во многих других местах и вообще они, очевидно, распространились так или иначе по всему миру, потому что это частицы, которые оседали из атмосферы. Через сколько времени после испытания они должны "выпасть", правда, не уточняют. Но для учёных в данном случае важнее всего именно глобальный характер этих радиоактивных осадков.

Дело в том, что в современной геологии стоит вопрос, с какого момента отсчитывать начало эпохи антропоцена, то есть той эпохи, когда человечество начало видоизменять свою планету. Термин "антропоцен" ввёл нидерландский химик Пауль Крутцен, и он предлагал считать с 1784 года, когда был создан первый паровой двигатель, но многие другие учёные впоследствии возразили, что на самом деле это можно считать поворотным моментом только для Европы, а по всему остальному миру промышленная революция распространилась гораздо позже. Нужно какое-то глобальное событие, такое, которое одновременно оставило по себе памятник по всему земному шару. И испытания ядерных бомб в конце концов выбрали как именно такое событие. А следы плутония из озера Кроуфорд на сегодняшний день — самые ранние из подобных следов, найденных учёными.

Авторы Адель Романенкова