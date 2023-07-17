Названа предварительная причина крушения Су-25 возле Ейска
Причиной падения Су-25 в районе Ейска могла стать техническая неисправность
Причиной падения военного самолёта Су-25 в море в районе города Ейска в Краснодарском крае могла стать техническая неисправность. Такую предварительную версию озвучил телеграм-канал SHOT.
Спасатели вытащили пилота из воды на берег, сейчас он находится в тяжёлом состоянии, его откачивают медики.
Ранее Лайф писал, что штурмовик Су-25 упал в районе города Ейска. Пилот самолёта катапультировался, сейчас он без сознания. Обстоятельства инцидента устанавливаются.
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