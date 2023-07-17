Названа предварительная причина крушения Су-25 возле Ейска

Причиной падения военного самолёта Су-25 в море в районе города Ейска в Краснодарском крае могла стать техническая неисправность. Такую предварительную версию озвучил телеграм-канал SHOT.

Спасатели вытащили пилота из воды на берег, сейчас он находится в тяжёлом состоянии, его откачивают медики.