Страны Запада могут заставить Киев заключить мирное соглашение в связи с постоянными требованиями президента Украины Владимира Зеленского, которые касаются поставок оружия и помощи. Такое мнение в статье для издания Politico высказал обозреватель Джейми Деттмер.

По словам автора материала, лидер Незалежной плохо понимает общественное мнение в Западной и Южной Европе, "где домовладельцы и предприятия беспокоятся о том, как бы пережить ухудшение стоимости жизни". Колумнист также добавил, что расхождение между риторикой и действиями европейских политиков беспокоит украинские власти и усиливает их страх перед тем, что Запад попытается "навязать" Киеву мирные переговоры.

"А поскольку контрнаступление захлебнулось, украинцы опасаются, что Запад потеряет терпение и в конце концов решит, что победа на полных условиях Киева невозможна", — подчеркнул Деттмер.