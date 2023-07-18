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Регион
Опубликовано 18 июля 2023, 05:24
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На Западе допустили мирные переговоры по Украине из-за требований Зеленского

Politico: Киев могут заставить пойти на переговоры из-за требований Зеленского

Страны Запада могут заставить Киев заключить мирное соглашение в связи с постоянными требованиями президента Украины Владимира Зеленского, которые касаются поставок оружия и помощи. Такое мнение в статье для издания Politico высказал обозреватель Джейми Деттмер.

По словам автора материала, лидер Незалежной плохо понимает общественное мнение в Западной и Южной Европе, "где домовладельцы и предприятия беспокоятся о том, как бы пережить ухудшение стоимости жизни". Колумнист также добавил, что расхождение между риторикой и действиями европейских политиков беспокоит украинские власти и усиливает их страх перед тем, что Запад попытается "навязать" Киеву мирные переговоры.

"А поскольку контрнаступление захлебнулось, украинцы опасаются, что Запад потеряет терпение и в конце концов решит, что победа на полных условиях Киева невозможна", — подчеркнул Деттмер.

В Киеве назвали Украину "кладбищем имени Зеленского"
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Ранее сообщалось, что измождённый внешний вид украинского лидера Владимира Зеленского, который был особенно заметен на прошедшем саммите НАТО в Вильнюсе, говорит о тяжёлом положении украинской армии. Так считает бывший федеральный прокурор, обозреватель Джордж Пэрри.

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T.me / V_Zelenskiy_official

Иван Косицын
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