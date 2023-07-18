VPN-сервисы: приложения едят трафик и снижают скорость? 18 июля, 15:54 Обложка © Freepik / marymarkevich

В 2022 году Россия заняла второе место в мировом рейтинге популярности VPN. Такова статистика анализа рынка мобильных приложений сервиса AppMagic. Лидером рейтинга стала Индия, где население в десять раз больше.

По данным AtlasVPN, за прошлый год VPN-сервисы в России скачали 33,54 млн раз. Стоит отметить, что 33 млн скачиваний не равно такому же количеству пользователей. Сервисы VPN не отличаются стабильной работой, поэтому одни и те же юзеры качают всё новые и новые программы. Об этом пишет "Комсомольская правда".

В Сети ходит много "страшилок" про "випиэны", многие из них не соответствуют действительности. При этом есть нюансы, которые действительно нужно знать и учитывать при работе с ними.

"Виртуальная частная сеть" — так переводится и расшифровывается аббревиатура VPN. VPN-сервер выполняет роль "посредника" между пользователем и тем сайтом, куда он хочет попасть. Зачастую сервер физически находится в другой части света, поэтому неудивительно, что, помимо подмены местоположения пользователя, которая позволяет ему не оставлять в Сети свой цифровой след, сервисы VPN снижают скорость мобильного интернета.

Также эти сервисы увеличивают расход трафика. У многих операторов трафик на социальные сети либо не тратится вовсе, либо расходуется по минимуму. С VPN такая экономия не сработает. Кроме того, смартфон, который постоянно подключён к VPN и всё время гоняет трафик на обновление мессенджеров и соцсетей, куда быстрее израсходует весь пакет на месяц. Затем либо скорость существенно снизится, либо придётся докупать платные гигабайты.

Во время пользования сервисом смартфон приходится заряжать чаще. Это можно объяснить тем, что человек в этот момент активнее пользуется интернетом и, как следствие, быстрее тратит заряд, однако и сам по себе работающий в фоновом режиме VPN влияет на батарею.

Вывод один: важно не забывать отключать VPN-сервисы, когда они не нужны.

Авторы Валерия Мишина