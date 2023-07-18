Курилку Госдумы затопило из-за грозы в Москве

Павильон для курения, примыкающий к зданию Государственной думы, затопило из-за сильного ливня в Москве. Об этом сообщает корреспондент Лайфа.

"В Госдуме залило дождём курилку, все ютятся на маленьком пятачке", — информирует наш курящий журналист.

В столице только что прошёл сильный ливень со шквалистым ветром. До конца дня жителей столицы также ждут гроза и град. На ВДНХ, как уже сообщал Лайф, встало колесо обозрения "Сердце Москвы" с посетителями в кабинках, затоплены многие улицы.