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Опубликовано 18 июля 2023, 15:48
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Курилку Госдумы затопило из-за грозы в Москве

Затопленная курилка Госдумы. Фото © LIFE

Затопленная курилка Госдумы. Фото © LIFE

Павильон для курения, примыкающий к зданию Государственной думы, затопило из-за сильного ливня в Москве. Об этом сообщает корреспондент Лайфа.

"В Госдуме залило дождём курилку, все ютятся на маленьком пятачке", — информирует наш курящий журналист.

В столице только что прошёл сильный ливень со шквалистым ветром. До конца дня жителей столицы также ждут гроза и град. На ВДНХ, как уже сообщал Лайф, встало колесо обозрения "Сердце Москвы" с посетителями в кабинках, затоплены многие улицы.

Лайф публикует видео последствий мощного ливня в Москве
Лайф публикует видео последствий мощного ливня в Москве

Ранее Лайф писал, что городские службы Москвы из-за непогоды переведены в режим повышенной готовности. Ожидались порывы ветра до 20 метров в секунду. Ближайшей ночью и завтра утром могут достигать 25 метров в секунду. В Комплексе городского хозяйства добавили, что для оперативного реагирования на возможные ЧП в Москве круглосуточно дежурят полторы тысячи аварийных бригад.

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Александр Юнашев
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