На отставного полковника ГРУ Квачкова составили протокол за дискредитацию армии
На полковника ГРУ в отставке Владимира Квачкова составили административный протокол за дискредитацию Вооружённых сил России. Об этом сообщил его адвокат Алексей Першин.
"В отношении Квачкова сотрудники полиции составили протокол по статье 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооружённых сил Российской Федерации)", — приводит ТАСС его слова.
Защитник рассказал, что Квачков был обязан явиться по этому поводу в полицию, но отправил телеграмму с просьбой сделать это позже. Объяснил он это тем, что хочет дождаться возвращения адвоката из отпуска.
По этой административной статье отставному полковнику грозит штраф в размере 50 тысяч рублей.
Напомним, что у Квачкова есть погашенная судимость. В 2010 году он был арестован по обвинению в организации военного мятежа, призывах к насильственному свержению государственного строя и пропаганде терроризма. Его приговорили к 13 годам тюрьмы, затем срок сократили до восьми лет. Вышел из-за решётки он в начале 2019 года.
Владимир Квачков. Фото © URA.RU / TASS / Andreyev Vladimir