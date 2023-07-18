На отставного полковника ГРУ Квачкова составили протокол за дискредитацию армии

На полковника ГРУ в отставке Владимира Квачкова составили административный протокол за дискредитацию Вооружённых сил России. Об этом сообщил его адвокат Алексей Першин.

"В отношении Квачкова сотрудники полиции составили протокол по статье 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооружённых сил Российской Федерации)", — приводит ТАСС его слова.

Защитник рассказал, что Квачков был обязан явиться по этому поводу в полицию, но отправил телеграмму с просьбой сделать это позже. Объяснил он это тем, что хочет дождаться возвращения адвоката из отпуска.

По этой административной статье отставному полковнику грозит штраф в размере 50 тысяч рублей.