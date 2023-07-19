Треть июльской нормы осадков выпала в Москве за прошедшие сутки

В столице за минувшие сутки выпала треть месячной нормы. Об этом в беседе с РИА "Новости" сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"За минувшие сутки в Москве выпало 24 миллиметра дождя, что составляет одну треть от всего месячного июльского объёма небесной влаги", — сказал он.