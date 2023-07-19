Треть июльской нормы осадков выпала в Москве за прошедшие сутки
Синоптик Тишковец: За сутки в Москве выпала треть месячной нормы осадков
В столице за минувшие сутки выпала треть месячной нормы. Об этом в беседе с РИА "Новости" сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"За минувшие сутки в Москве выпало 24 миллиметра дождя, что составляет одну треть от всего месячного июльского объёма небесной влаги", — сказал он.
Согласно данным сервиса "Яндекс.Погода", дождь в Москве шёл ночью и продолжает лить сегодня, 19 июля. При этом ожидается, что днём ливень прекратится, а температура воздуха достигнет плюс 20 градусов.
Напомним, 18 июля в Москве прошёл сильный ливень со шквалистым ветром. Улицы в центре столицы оказались затоплены. В результате непогоды на Сокольническом Валу упало дерево посреди проезжей части. На ВДНХ встало колесо обозрения "Сердце Москвы" с посетителями в кабинках, затоплены многие улицы. При этом москвичей вечером предупреждали о второй волне мощных осадков.
ТАСС / Красильников Станислав