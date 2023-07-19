В МВД раскрыли, как создатели пирамиды "Лайф из гуд" тратили миллионы доверчивых россиян

Более 18 тысяч жителей разных регионов России стали жертвами финансовой пирамиды "Лайф из гуд", они отдали руководителям сообщества свыше 15 миллиардов рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в беседе с ТАСС.

"Установлено, что от действий злоумышленников пострадали более 18 тысяч человек. По предварительным данным, доход от криминального бизнеса фигурантов превысил 15 миллиардов рублей", — сказала она.

Лидер пирамиды потратил 158,5 миллиона рублей из них на покупку недвижимости в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Само же сообщество начало работать в 2014 году. Злоумышленники создали подконтрольные организации с сетью региональных филиалов под названием "Лайф из гуд". Они предлагали потенциальным жертвам стать пайщиками кооператива, обещали им новое жильё или получение дохода в размере до 25% годовых. При этом фигуранты не занимались инвестированием вкладов. Они покупали недвижимость и выдавали обещанные деньги за счёт привлечения средств новых жертв.

Пресекли деятельность пирамиды в марте 2022 года. В результате задержали четверых подозреваемых, ещё пятеро человек, включая организатора, объявлены в розыск. Против последнего, подозреваемого в создании преступного сообщества, организации деятельности финансовой пирамиды и мошенничестве, возбуждено 13 уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 174.1 УК РФ, добавила Волк.