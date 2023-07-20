ВДНХ провела третий раз фестиваль "Дружба народов" и познакомила москвичей с национальной кухней и искусством моды Четыре дня гости фестиваля наслаждались театральными программами, спортивными конкурсами, мастер-классами и дегустировали национальные кухни. 20 июля, 17:44 ТАСС / Артём Геодакян

На ВДНХ прошёл масштабный фестиваль "Дружба народов", который объединил модные показы, концерты, спортивные турниры и мастер-классы. Мероприятие посетили более 180 тысяч горожан и гостей столицы. С 13 по 16 июля посетители московского праздника знакомились с национальными культурами.

Пространство фестиваля организаторы поделили на множество уникальных зон. Искусство было представлено театральными и концертными постановками, экскурсиями, тематическими лекциями и фотовыставкой, уроками рисования и рукоделия. Дегустации блюд национальной кухни — стали отдельным праздником, ведь на фестивале можно было познакомиться со множеством кухонь народов России и мира.

Мода вне границ







"Дружба народов" стала площадкой для молодых дизайнеров одежды в рамках фестиваля "Узоры". Участие в показе моды приняли дизайнеры из России, стран СНГ, африканских государств и других. Темой показа стали этнические, современные и детские коллекции одежды.

Концептуально — это событие призвано объединить модельеров из разных стран, в ответ на попытку европейских государств "отменить Россию". Москва лишь увеличивает площадки для подобных шоу, в которых главное место уделено успехам дизайнеров и разнообразию идей. Участники "Узоров" отметили, что нет границ пространства и времени для таланта и искусства.

Оригинальный подход к темам коллекций был отражён в эпохе Ренессанса — дизайнером EKaterina RinaR, которая представила "Леонардо да Винчи" под неоклассическую музыку, посвященную гениям мира, Тиграна Джагера; Еленой Шип, напомнившей о русских исторических костюмах; Светланой Воскресенской, создавшей одежду и крапивной ткани; бурундийским брендом Ketange из Восточной Африки и многими другими.

Фактически фестиваль "Узоры" продолжил тенденцию Московской недели моды, которая проходит при поддержке мэрии столицы с июня прошлого года, когда полюбившиеся москвичам общественные пространства, включая Зарядье, парки, скверы города — и даже метрополитен, становятся подиумами моды и яркими точками притяжения. Такого масштаба Недели моды, как это было летом 2022 года, не было реализовано больше нигде в мире.

Эхом ярких праздников моды становится их популяризация. За последний год стало нередким явление в Москве, когда модные показы и шоурумы, исторические экскурсы моды, что называется, "идут в народ" — и теперь о российской моде можно узнать даже в вагонах московского метро. Эксперты считают, что подобная поддержка модельеров, дизайнеров позволит улучшить позиции отечественных фешен-производителей.

Фестиваль "Дружба народов" прошёл на ВДНХ. Фото © ТАСС / Артем Геодакян

Посетители фестиваля красоты также приняли участие в мастер-классах, лекциях и благотворительной акции "От сердца к сердцу", где рисовали сердце с узором и орнаментом своей страны.

Создание точек притяжения и просвещения горожан о многонациональной культуре России и мира входит в число приоритетов города.

Авторы Альбина Александрова