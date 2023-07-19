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19 июля, 13:42

Опрос показал, сколько россиян каждое лето отправляет детей на дачу

Опрос: 36% россиян каждое лето отправляют детей на дачу или в деревню

Чуть больше трети (36%) россиян каждое лето отправляют детей на дачу или в деревню, так как, по их мнению, отдых на природе за городом полезен. Каждый пятый делает это от сезона к сезону. Таковы результаты опроса, проведённого платформой "Авито.Услуги".

Не отправляют детей за город 19% респондентов. Больше склонны оставлять ребёнка в городе женщины. Сторонников загородного отдыха больше всего в Центральном федеральном округе и Поволжье.

Как сообщает РИАМО со ссылкой на результаты опроса, большинство отправляющих детей на дачу стараются организовать там для них активный отдых. Для этого родители покупают спортивный инвентарь и обустраивают бассейн. У некоторых опрошенных на даче есть песочница или даже полноценная детская площадка.

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Ранее Лайф писал, как правильно подготовить ребёнка к отдыху в детском лагере. Советы дала психолог Анастасия Морозова.

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ТАСС / Владимир Смирнов

Никита Осипов
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