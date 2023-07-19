Опрос показал, сколько россиян каждое лето отправляет детей на дачу

Чуть больше трети (36%) россиян каждое лето отправляют детей на дачу или в деревню, так как, по их мнению, отдых на природе за городом полезен. Каждый пятый делает это от сезона к сезону. Таковы результаты опроса, проведённого платформой "Авито.Услуги".

Не отправляют детей за город 19% респондентов. Больше склонны оставлять ребёнка в городе женщины. Сторонников загородного отдыха больше всего в Центральном федеральном округе и Поволжье.

Как сообщает РИАМО со ссылкой на результаты опроса, большинство отправляющих детей на дачу стараются организовать там для них активный отдых. Для этого родители покупают спортивный инвентарь и обустраивают бассейн. У некоторых опрошенных на даче есть песочница или даже полноценная детская площадка.