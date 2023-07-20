Замаскировал под ЧП: Прошлогодний взрыв газа в Ступине оказался спланированным убийством семьи
Взрыв газа в пятиэтажке в Ступине устроил жилец, решивший убить жену и детей
Пятиэтажка в Ступине, разрушенная в результате взрыва газа. Обложка © LIFE
Взрыв газа, который произошёл в пятиэтажке в подмосковном Ступине ещё в прошлом году и привёл к гибели шестерых человек, оказался замаскированным покушением на убийство. Об этом сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по региону Ольга Врадий.
"Житель города Ступино обвиняется в совершении убийства шести человек, трое из которых дети, в покушении на убийство четырёх человек и умышленном уничтожении чужого имущества", — приводит её слова kp.ru.
Как выяснили правоохранители после более чем 300 допросов, очных ставок с участием обвиняемого и экспертов и около 40 экспертиз, кузнец металлургического завода после серьёзного конфликта с женой решил избавиться от супруги и дочек 6 и 11 лет. Организуя жестокую расправу, мужчина накануне трагедии заткнул одеялом вентиляционный канал, а утром открыл четыре газовые конфорки, отсоединил гибкую подводку подачи газа к плите и, укрывшись в туалете, устроил "фаер-шоу". Помимо погибших ЧП привело к огромному ущербу. Его размер оценили в 588 миллионов рублей.
Напомним, взрыв газа в многоэтажном доме в Ступине произошёл ещё 11 апреля прошлого года. В результате ЧП "сложились" сразу три этажа дома — с третьего по пятый. Трагедия унесла жизни шестерых жителей, в том числе троих детей — шести, девяти и 12 лет. Мы публиковали их имена. СК РФ возбудил дело по факту произошедшего.