Опасность на каждом шагу: В какие дни августа по гороскопу следует быть настороже

Совсем скоро начнётся последний летний месяц, но не все дни августа пройдут спокойно и безопасно. Некоторые таят в себе большую угрозу. В какие числа следует соблюдать крайнюю осторожность, рассказала астролог Анна Новокрещенская.

Какие проблемы могут поджидать в начале августа? Фото © Freepik

Как отметила специалист, в первые десять дней августа планеты будут двигаться не самым удачным образом. От этого вероятны обострение хронических болезней и проблемы с начальством. Конфликты могут даже привести к увольнению. Поэтому крайне важно уделять внимание своему здоровью и не закрывать глаза на неприятные симптомы, даже если они не так сильно вас беспокоят. В общении с руководством лучше всего соблюдать спокойствие и не провоцировать споры.

"В августе нужно быть готовым, что придётся выяснять отношения с начальством, у многих риск оказаться уволенным возрастёт в разы. Лучше в этот период не заводить разговоров о получении от руководства всевозможных "плюшек" в виде премий или преференций", — делится астролог.

Какие сложности на работе ждут людей в начале августа? Фото © Freepik / drazenzigic

Новокрещенская в беседе с "Вечерней Москвой" также обратила внимание, что в последние июльские дни и начале августа не рекомендуется принимать решения, которые окажут кардинальное влияние на вашу судьбу. Постарайтесь как следует держать эмоции под контролем, иначе это может вылиться в неприятные последствия.