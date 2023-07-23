Это не звезда: Из космоса 30 лет подряд идут радиосигналы неустановленной природы Астрономы просмотрели архивные данные и обнаружили, что послания идут каждые 22 минуты в течение уже десятков лет, а это не похоже ни на что известное науке. 22 июля, 22:44 3599 3599 Неопознанный источник: Из космоса приходят радиосигналы, которые не удаётся классифицировать как излучение звезды. Обложка © Shutterstock

Эта история началась ещё в 2018 году, когда телескопы зафиксировали в космосе радиосигналы с периодичностью три раза в час. Астрономы очень удивились: это как-то слишком неспешно для нейтронной звезды. Надо сказать, эти сигналы через три месяца после обнаружения затихли и больше не возобновлялись. Тогда учёные решили начать в космосе поиск других подобных феноменов. И, собственно говоря, нашли. И то, что нашли, погрузило их в ещё более глубокую задумчивость.

А нашли они источник ещё более медленной радиопульсации: раз в 22 минуты. Он обозначен как GPM J1839−10 и находится в созвездии Щита, в 15 тысячах световых лет от нас. В наших человеческих масштабах это невообразимо далеко, но на самом деле Млечный Путь простирается на сотню тысяч световых лет. Значит, это объект из нашей галактики. Но дело ещё и в том, что учёные на всякий случай решили перепроверить, а точно ли его ранее не обнаруживали. И выяснилось, что телескопы его фиксируют аж с 1988 года, то есть уже четвёртый десяток лет, просто в огромном массиве данных его все эти годы не замечали. И вот это уже практически полностью лишает учёных понимания того, с чем они имеют дело.

Вообще, когда из космоса приходят периодические, "пульсирующие" радиосигналы, то учёные первым делом думают, что это нейтронная звезда либо её особо мощная разновидность магнетар. Поэтому нейтронные звёзды и получили ещё одно название — пульсары. Что это такое? Это сжавшееся до размеров, скажем, Москвы или какого-нибудь другого большого города ядро массивной звезды вроде Бетельгейзе (примерно в 15 раз тяжелее Солнца), которая умерла, то есть взорвалась сверхновой и таким манером сбросила оболочку. То есть в диаметре километров, допустим, 20 или 30 спрессована масса двух Солнц. От такого чудовищного давления атомы вещества в этом ядре распались в основном на нейтроны со сравнительно небольшой добавкой других элементарных частиц. Поэтому "нейтронная". И этот компактный нейтронный монстр начинает бешено вращаться и при этом испускать из своих обоих полюсов радио-, рентгеновское и гамма-излучение. Вращается это мёртвое ядро наподобие юлы, то есть ось вращения очень сильно "ходит". И в процессе этого "хождения" мы видим в телескопы то один излучающий полюс, то другой. Поэтому сигналы от таких звёзд пульсируют, поэтому они пульсары.

Нейтронная звезда, или пульсар. GIF © giphy.com

А магнетары это те же пульсары, только с очень сильным магнитным полем. Есть мнение, что это "новорождённые" пульсары, или, может быть, лучше сказать, "новопреставленные". То есть со временем их магнитное поле ослабевает и они становятся нормальными нейтронными звёздами. И отличительная особенность магнетаров в том, что очень сильное магнитное поле их замедляет, то есть они пульсируют не так интенсивно, как обычные нейтронные. Если пульсар шлёт свои послания самое малое по одному каждые пять секунд, а очень часто и целые сотни ежесекундно, то магнетар с этой точки зрения несколько более спокоен: раз в пару минут или что-нибудь около того. Но при этом есть ещё одна примечательная вещь: в основном магнетар пульсирует рентгеновскими и гамма-лучами. Радиосигналы могут быть от них замечены, но очень быстро затихают: за несколько месяцев или, по крайней мере, лет. Во всяком случае, целыми десятилетиями радиовещание от них не продолжается. Вот ослабнут до пульсаров — тогда и будут вещать. Но тогда же они и начнут своё абсолютно сумасшедшее вращение, а значит, и вещать будут с неистовой периодичностью.

Именно это и лишает астрофизиков душевного покоя: если объект в созвездии Щита — магнетар, то он вращается слишком медленно, чтобы от него вообще могли исходить радиосигналы. И тем более невероятно, чтобы они непрерывно шли в течение трёх десятков лет подряд и совершенно не собирались затухать по сей день. Поэтому остаются два варианта: либо это какой-то класс звёзд, ещё науке неизвестный, не очень понятный с точки зрения физики и при этом наблюдаемый пока что в единственном экземпляре, либо это не звезда вообще.

Авторы Адель Романенкова