Самая большая сфера деятельности в России: Отмечаем День работника торговли

По данным Росстата, в 2020 году в России в сфере торговли были заняты почти 11 миллионов человек. Все они 22 июля будут отмечать профессиональный праздник. Life.ru расскажет, почему День работника торговли дважды менял свою дату, и приведёт любопытные факты о профессии.

День работника торговли — это профессиональный праздник всех специалистов, которые в той или иной степени принимают участие в закупке или продаже товаров или услуг. К ним относятся кассиры в магазинах, консультанты в ретейлах, работники общепита и сотрудники ЖКХ. Также этот праздник считают своим преподаватели и студенты профильных учреждений.

Когда отмечают День работника торговли

День работника торговли берет своё начало в далёком 1966 году. Тогда его отмечали в последнее воскресенье июля. Однако почти спустя два десятка лет, в 1988 году, Правительство СССР празднование перенесло на третье воскресенье марта. А на четвёртую субботу июля этот день по указу президента России закрепили только в 2013 году.

Для работников сферы ЖКХ при этом был выделен отдельный праздник — День работников ЖКХ и бытового обслуживания населения, который приходится на третье воскресенье марта.

В этот день по традиции за праздничными столами собираются сотрудники, обеспечивающие продажи, сферы услуг и ЖКХ, а также их родственники, друзья и близкие. Звучат многочисленные поздравления, тосты, звон бокалов. Лучшим работникам в этот день вручают грамоты, благодарности и ценные подарки. Данное событие становится важным и долгожданным для многих профессионалов этих обширных отраслей российской экономики.