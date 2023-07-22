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Самая большая сфера деятельности в России: Отмечаем День работника торговли

По данным Росстата, в 2020 году в России в сфере торговли были заняты почти 11 миллионов человек. Все они 22 июля будут отмечать профессиональный праздник. Life.ru расскажет, почему День работника торговли дважды менял свою дату, и приведёт любопытные факты о профессии.

21 июля, 21:01
<p>22 июля — профессиональный праздник всех продавцов, кассиров, работников торгового зала и менеджеров по продажам. Фото © Кирилл Кухмарь / ТАСС </p>

22 июля — профессиональный праздник всех продавцов, кассиров, работников торгового зала и менеджеров по продажам. Фото © Кирилл Кухмарь / ТАСС

День работника торговли — это профессиональный праздник всех специалистов, которые в той или иной степени принимают участие в закупке или продаже товаров или услуг. К ним относятся кассиры в магазинах, консультанты в ретейлах, работники общепита и сотрудники ЖКХ. Также этот праздник считают своим преподаватели и студенты профильных учреждений.

Когда отмечают День работника торговли

День работника торговли берет своё начало в далёком 1966 году. Тогда его отмечали в последнее воскресенье июля. Однако почти спустя два десятка лет, в 1988 году, Правительство СССР празднование перенесло на третье воскресенье марта. А на четвёртую субботу июля этот день по указу президента России закрепили только в 2013 году.

Для работников сферы ЖКХ при этом был выделен отдельный праздник — День работников ЖКХ и бытового обслуживания населения, который приходится на третье воскресенье марта.

В этот день по традиции за праздничными столами собираются сотрудники, обеспечивающие продажи, сферы услуг и ЖКХ, а также их родственники, друзья и близкие. Звучат многочисленные поздравления, тосты, звон бокалов. Лучшим работникам в этот день вручают грамоты, благодарности и ценные подарки. Данное событие становится важным и долгожданным для многих профессионалов этих обширных отраслей российской экономики.

Видео о том, что вышло, если бы вы стали средневековым торговцем на один день © YouTube / Другая история

Связанные праздники

Но не только в России есть такой день. В мире отмечается World Fair Trade Day, или Всемирный день справедливой торговли. Празднуют его во вторую субботу мая — месяц, считающийся месяцем справедливой торговли.

Этот день, проводимый под руководством Всемирной организации справедливой торговли (World Fair Trade Organization), позволяет примерно 355 коллективам производителей и организациям торговли из 70 стран заявить о своём участии в справедливой торговле.

Всемирный день справедливой торговли — это инклюзивное всемирное празднование вклада справедливой торговли в борьбу с бедностью, эксплуатацией людей и изменением климата.

Справедливая торговля (англ. Fair trade) — это общественное движение, призванное отстаивать международные стандарты и общественную политику в отношении маркированных и немаркированных товаров. Основное внимание уделяется товарам, экспортируемым из развивающихся стран в развитые.

День работника торговли также отмечают в некоторых странах СНГ. Например, в Белоруссии он приходится на последнее воскресенье июля (30 июля в 2023 году).

В России отмечается День работника торговли, а в мире — World Fair Trade Day, или Всемирный день справедливой торговли. Фото © Агентство "Москва" / Андрей Любимов

В России отмечается День работника торговли, а в мире — World Fair Trade Day, или Всемирный день справедливой торговли. Фото © Агентство "Москва" / Андрей Любимов

Как награждают лучших работников торговли

Как и в любой другой сфере, лучших работников торговли также отмечают различными наградами и званиями.

Например, в 2008 году Правительством Санкт-Петербурга был учреждён почётный знак "Лучший работник торговли и услуг в Санкт‑Петербурге". Награда присуждается работникам, внёсшим значительный вклад в развитие торговли, общественного питания, бытового обслуживания в Санкт‑Петербурге и имеющим стаж работы в сфере потребительского рынка не менее 15 лет.

Также награждение ведомственными наградами производится по следующим основаниям:

  • в связи с профессиональными праздниками в сфере торговли;
  • при праздновании юбилейных дат организаций (50 лет, 100 лет и каждые последующие 50 лет со дня основания организации);
  • за отдельные выдающиеся достижения в сфере торговли;
  • к юбилейным датам со дня рождения работников (50 лет, 60 лет, 70 лет и далее каждые пять лет).
В СССР торговля была престижной сферой, а продавец — уважаемой профессией. Фото © Никитин Николай / Фотохроника ТАСС

В СССР торговля была престижной сферой, а продавец — уважаемой профессией. Фото © Никитин Николай / Фотохроника ТАСС

Например, в Кургане в прошлом году наградили лучших представителей крупных торговых сетей города и производств. Им вручили благодарственные письма Департамента экономического развития Курганской области. Торжественное мероприятие прошло накануне профессионального праздника.

Уверены, в этом году лучших работников торговли также отметят различными наградами.

Интересные факты о профессии

Торговля не менее интересная сфера, чем другие области профессиональной деятельности людей. Тут и самые крупные ТЦ, и интернет-магазины, и самые популярные товары. Лайф подготовил несколько любопытных фактов об этой профессии, чтобы вы вместе с нами удивились, а потом где-нибудь в компании блеснули своими знаниями и повергли в шок своего собеседника.

Продавец-кассир магазина "Пятёрочка" Татьяна Акманова отвечает на глупые вопросы об отменах на кассе, очередях и усталости. Видео © YouTube / Десять глупых вопросов ПРОДАВЦУ-КАССИРУ

  • Первая продажа товара через Интернет состоялась в 1995 году. На Amazon была продана книга.
  • В Норвегии на фермерских предприятиях владельцы часто организовывают магазины самообслуживания. В них покупатели самостоятельно выбирают товары, оставляют деньги и, если нужно, берут сдачу.
  • В Китае в городе Чэнду находится самый большой торговый центр в мире New Century Global Center, площадь которого составляет 1,7 миллиона квадратных метров. В нём находятся магазины, аквапарк, кинотеатр и искусственная средиземноморская деревня.
  • Самым продаваемым товаром в мире является бензин. На втором месте находится кофе.
  • Согласно опросам, 71% покупателей считает, что товары в Интернете стоят дешевле, чем в обычных магазинах.
  • Наиболее дорогие и интересные товары для детей в магазинах размещают на нижних полках, чтобы они находились в поле зрения детей.
Авторы
Андрей Ананьев
Андрей Ананьев

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