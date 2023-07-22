Велоспорту — 140 лет: Какие возможности есть у москвичей для перемещения на велосипеде Столица располагает более 500 километрами велодорог для езды на двухколёсном виде транспорта. 22 июля, 08:00 Участники велогонки по улицам Москвы. Обложка © Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков

Первая велогонка в России состоялась 24 июля в 1883 году. Поэтому в этот день отечественному велоспорту исполняется 140 лет. Почти полтора века назад на Центральном московском ипподроме на Ходынском поле прошло состязание на двухколёсном виде транспорта. Спортсмены проехались на высококолёсных велосипедах — "пауках". Кроме российских гонщиков участие в состязании приняли несколько граждан Великобритании, Австро-Венгрии и США. Соревнования вызвали ажиотаж среди москвичей, собрав рекордное число зрителей — 25 тысяч.

Популяризация велосипедов началась почти за 20 лет до этого. Первые велосипеды появились в Москве в 1860-х годах. Приобрести такое транспортное средство в то время могли себе позволить единицы. Московские спортсмены создавали клубы по интересам, регулярно становились призёрами и победителями крупных внутренних и международных турниров, а город всегда уделял особое внимание развитию как профессионального, так и любительского велоспорта.

Сегодня протяжённость общедоступных полос для езды на велосипедах в Москве составляет 500 километров. Продолжает развиваться и инфраструктура для велоспорта. Появляются новые велодорожки в самых популярных местах города.

В столице действует 98 объектов для занятий велоспортом: два крытых и 20 открытых велодромов, три трассы открытого типа, 72 дорожки и один крытый велотрек.

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Андрей Никеричев

Учреждения столичного Департамента спорта позволяют пройти спортивную подготовку по наиболее популярным и востребованным дисциплинам, среди которых трек, шоссе, BMX, маунтинбайк, фристайл, а также адаптивный велосипедный спорт. Ведомство отвечает за развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений, организацию и проведение физкультурных и спортивных мероприятий, развитие и координацию международных и межрегиональных связей в этих сферах. Сейчас велоспортом занимается около 1,5 тысячи человек — от новичков до профессионалов.

У всех крупных парков столицы есть велосипедные маршруты, учитывая популярность велосипедов, во многих из них работают студии проката. Создание развитой и доступной спортивной инфраструктуры входит в круг приоритетных задач города.

Авторы Альбина Александрова