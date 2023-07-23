Пьяный москвич попытался заехать в Кремль на своей машине

Пьяный житель Москвы попытался заехать в Кремль на своём автомобиле. 21-летний Алексей утверждал, что там у него "бизнес-встреча", сообщает SHOT . Доехать получилось только до контрольно-пропускного пункта.

Житель района Чертаново отправился "на встречу" в Кремль на своём "порше". Уверенность ему добавляли красивые номера с цифрами 999. На КПП мужчину задержали и поняли, что он пьян. Нарушитель уже арестован, его ждёт суд. Пока только за вождение в нетрезвом виде.