Пьяный москвич попытался заехать в Кремль на своей машине
Пьяный житель Москвы попытался заехать в Кремль на своём автомобиле. 21-летний Алексей утверждал, что там у него "бизнес-встреча", сообщает SHOT. Доехать получилось только до контрольно-пропускного пункта.
Житель района Чертаново отправился "на встречу" в Кремль на своём "порше". Уверенность ему добавляли красивые номера с цифрами 999. На КПП мужчину задержали и поняли, что он пьян. Нарушитель уже арестован, его ждёт суд. Пока только за вождение в нетрезвом виде.
Лайф также рассказывал, что в Москве задержали мужчину, который бросил коктейль Молотова в Мавзолей Ленина. В результате сегодня он отмечает свой день рождения в отделении. Причём позднее выяснилось, что мужчину уже задерживали на Красной площади, у него в тот раз изъяли две бутылки с бензином.
ТАСС / Михаил Терещенко