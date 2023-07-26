С 1 августа начнутся новые операции на валютном рынке: Как изменился прогноз курса рубля В конце июля и начале августа ожидается несколько событий, которые могут заметно повлиять на вектор движения курса рубля. Впрочем, наряду с позитивными факторами экономисты назвали и поводы для тревоги. Что происходит на валютном рынке и сколько будет стоить рубль? 25 июля, 22:41 С 1 августа появятся новые факторы влияния на курс рубля. Обложка © ТАСС / EPA / MAXIM SHIPENKOV

Всё лето складывается весьма непростая ситуация на валютном рынке. В июне и июле курсы доллара и евро обновляли один максимум за другим. К августу ситуация может измениться. Особенно учитывая тот факт, что Центробанк резко поднял ключевую ставку, что стало сюрпризом для большинства экономистов. Она выросла сразу с 7,5% до 8,5%.

— Текущие темпы прироста цен, включая широкий набор устойчивых показателей, в целом по стране превысили 4% в пересчёте на год и продолжают расти. Повышается и показатель годовой инфляции. Ускоряется перенос в цены произошедшего с начала года ослабления рубля, — рассказал начальник ГУ Банка России по ЦФО Рустэм Марданов.

По прогнозу Банка России, годовая инфляция в целом по стране составит 5,0–6,5% в 2023 году. Она вернётся к 4% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем. Разумеется, такие показатели возможны только при проведении определённой кредитно-денежной политики. Направлена она в том числе на снижение инфляции и на стабилизацию курса рубля.

С 1 августа Банк России начнёт проводить новые операции на рынке. Кроме покупок и продажи иностранной валюты в рамках бюджетного правила теперь будут продавать юани в связи с использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Деньги разместят в разрешённые финансовые активы внутри страны. Объём продаж будет зависеть от расходов ФНБ за прошлое полугодие, а операции будут проводиться с задержкой в один месяц.

По планам Центробанка, с 1 августа 2023 года по 31 января 2024 года регулятор продаст валюты на сумму 288,4 млрд рублей. Чтобы не вызвать волатильность на рынке, операции будут проходить равномерно, то есть каждый торговый день. В итоге ежедневно ЦБ будет совершать операции объёмом 2,3 млрд рублей.

— Подобные операции уже совершались ранее и сейчас они вряд ли отразятся на курсе рубля. Ежедневный объём достаточно мал, чтобы вызвать какие-либо сдвиги. На курс национальной валюты продолжит влиять торговый баланс, то есть приток и отток иностранной валюты из страны. Также влияние будет оказывать наполняемость бюджета. Текущий курс рубля и цена на нефть позволят укрепить бюджет, — рассказал специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов.

По его прогнозам, к концу июля, с приближением 28-го числа, российская валюта может укрепиться до 87–88 рублей за доллар на фоне ежемесячных налоговых выплат. Экспортёры с удовольствием будут сдавать выручку по текущему курсу. Но уже в начале августа курс рубля может вновь ослабнуть. При текущих реалиях последний месяц лета рубль может пройти в диапазоне 90,50–93 рубля за доллар. Если, конечно, не случится непредвиденных геополитических, экономических или иных ситуаций, которые могут создать очередную панику на нашем рынке и отправить рубль вновь к 100 за доллар.

Курс рубля может укрепиться к 1 августа. Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Софья Сандурская

— До конца июля мы ожидаем укрепления рубля до уровня 89 рублей за доллар. Основным фундаментальным фактором поддержки курса рубля в текущий момент мы видим начало налогового периода. Решения ЦБ по резкому повышению ставки сразу на 1% и началу интервенций для "зеркалирования" инвестиций ФНБ на этой неделе будут влиять на курс исключительно с точки зрения настроений инвесторов. Повышение ставки приведёт к замедлению роста импорта в течение нескольких месяцев, а непосредственные интервенции ЦБ РФ начнутся только в августе, — рассказал аналитик "БКС Форекс" Анатолий Трифонов.

По его прогнозам, курс евро ожидается на уровне 98–99, а юаня — 12,4–12,6. Другими важными факторами для рубля будут решения и комментарии по итогам заседаний ФРС, ЕЦБ и Политбюро КНР на этой неделе. Они могут повлиять на курс непосредственно самих мировых валют.

Анатолий Трифонов считает, что в более долгосрочной перспективе оба решения ЦБ РФ окажут поддержку рублю. Это станет критически важным на фоне прогнозируемого ЦБ снижения профицита счёта текущих операций во втором полугодии. Он опустится до 5,6 млрд долларов против 20,2 млрд по итогам первого полугодия.

— Важно понимать, что продажи валюты ЦБ с 1 августа и до конца года планируются в достаточно ограниченном объёме — на уровне 2,3 млрд рублей ежедневно. Это ниже, чем продажи в рамках бюджетного правила в марте и апреле 2023 года. С учётом роста нефтегазовых доходов за счёт ослабления рубля, увеличения экспортных цен и повышения налоговой нагрузки на нефтяной сектор мы ожидаем минимальные продажи валюты во втором полугодии в рамках бюджетного правила. Тем самым интервенции ЦБ будут скорее замещать этот инструмент, чем дополнять его, — добавил Анатолий Трифонов.

Вероятный диапазон по доллару США на начало августа составляет 90–93 рубля. Инвестирование средств ФНБ в разрешённые инструменты — это не регулирование, а увеличение возможности для дополнительного привлечения капитала с целью покрытия расходных статей бюджета. Влияние на курс рубля, если оно будет заметно, окажется просто приятным побочным эффектом реализации такого механизма. Суть такого влияния — в локальном увеличении ликвидности. Переоценивать этот инструмент не стоит, он применяется сугубо в государственных целях. Так прокомментировал ситуацию экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.

Управляющий активами УК ПСБ Андрей Алексеев предостерегает от излишнего оптимизма. По его мнению, повышение ставки ЦБ может поддержать рубль лишь в краткосрочной перспективе. Дисбаланс спроса и предложения валюты на внутреннем рынке может сохраниться и в следующем месяце. Впрочем, в краткосрочной перспективе удержать рубль от дальнейшего ослабления могут как минимум два фактора. Первый — сезонный в виде налогового периода, ведь предложение валюты на торгах должно увеличиться. Второй — решение Банка России о повышении ключевой ставки сразу на 1 п.п.

Авторы Нина Важдаева