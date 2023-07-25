Гостям Московского урбанистического форума покажут будущее транспортной системы столицы На выставке "Станция Манеж" жители и гости города смогут взглянуть на транспортную систему Москвы по-новому, попробовать себя в роли сотрудников транспорта и узнать о самых крупных транспортных проектах. 25 июля, 12:58 mos.ru

Жители столицы и гости смогут взглянуть на транспортную систему столицы по-новому, попробовать себя в роли сотрудников транспорта и узнать, как изменится наш город в будущем. Посетителям Центрального выставочного зала "Манеж" продемонстрируют вагоны "Иволга 3.0" и "Москва-2020" в натуральную величину, а также расскажут об инновационных транспортных проектах столицы. Всё это произойдёт на площадке Московского урбанистического форума — в рамках масштабной экспозиции "Год нового транспортного каркаса" с 16 августа по 10 сентября, где откроется бесплатная выставка "Станция Манеж".

На выставке жители и гости города смогут узнать о самых крупных транспортных проектах столицы, в том числе о Московских центральных диаметрах, Московском центральном кольце, Большой кольцевой линии метро, а также о недавно запущенном регулярном электрическом речном транспорте.

Урбанистический форум пройдет на крупнейших площадках столицы: в парке "Зарядье", в олимпийском комплексе "Лужники", в Центральном выставочном зале "Манеж" и в Гостином Дворе. Фото © mosurbanforum.ru

Экспозиция будет интересна как взрослым, так и детям. Для ребят будет работать семейный досуговый центр, большой фуд-корт, анимация и зона для фотографирования. Гости выставки смогут прокатиться на уменьшенных копиях действующих вагонов метро и МЦД, попробовать себя в качестве машиниста состава подземного поезда, а также увидеть самую большую голограмму и побывать на экскурсии внутри тоннеля строящейся линии МЦД-5.

XII Московский урбанистический форум пройдёт на крупнейших площадках столицы: в парке "Зарядье", в олимпийском комплексе "Лужники", в Центральном выставочном зале "Манеж" и в Гостином Дворе. Он станет самым масштабным за всю историю мероприятия.

По традиции наряду с деловой программой в рамках форума проходит открытый фестиваль Urban Fest с лекциями, концертами, выставками и мастер-классами для всех, кто хочет знать больше о своём родном городе. Целых шесть недель в городе будут работать четыре большие площадки, посвящённые настоящему и перспективам развития Москвы.

Авторы Альбина Александрова