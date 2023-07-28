День системного администратора: За кулисами работы компьютерных гуру День системного администратора — праздник, который отмечается в последнюю пятницу июля с целью выражения признательности сотрудникам, выполняющим обязанности системных администраторов. В американском варианте — День благодарности системному администратору. 27 июля, 21:01 День сисадмина отметят сотрудники, обеспечивающие работу техники и софта, локальной сети и Интернета, сайтов, баз данных, а также ответственные за информационную безопасность. Фото © Freepik / Тonodiaz

День системного администратора — профессиональный праздник работников, которые имеют отношение к системному администрированию, управлению базами данных. Торжество также считают своим студенты, выпускники и преподаватели профильных учебных заведений.

Когда в России отмечают День сисадмина

Отмечается этот праздник в последнюю пятницу июля, то есть фиксированной даты он не имеет. В 2023 году компьютерщики отпразднуют свой день 28 июля.



По распространённой легенде, основоположником этого праздника был системный администратор из США Тед Кекатос. В один из жарких летних пятничных дней он устроил пикник со своими коллегами, чтобы отметить успехи в разработке программного обеспечения. В итоге традиция прижилась, а позже её переняли специалисты из мира IT в других странах. Но есть и иные даты, которые все сисадмины вправе отмечать. Например, Всемирный день электросвязи и информационного общества, за которым Генеральная ассамблея ООН закрепила конкретную дату — 17 мая. Именно этот праздник, который отмечают с 2006 года, выступает официальной альтернативой Дню сисадмина.

Кто такие системные администраторы и чем они занимаются

Если с геймерами всё понятно, они играют в игры, кто-то как любитель, кто-то — как профессионал или даже киберспортсмен, то насчёт сисадминов у многих возникают вопросы, кто это вообще чем они занимаются?

Системный администратор Игорь Коровин отвечает на вопросы о своей работе, об антивирусе, серверах и IP-адресе. Видео © YouTube / 10 глупых вопросов СИСТЕМНОМУ АДМИНИСТРАТОРУ

Системный администратор — это специалист, который нужен в любой компании, где сотрудники работают с компьютерами. Сисадмин устанавливает, настраивает и поддерживает бесперебойную работу и безопасность компьютерных систем: приложений, веб-сайтов, локальной сети и всего программного обеспечения компании.



От него зависит, насколько комфортно будет работать команде, будет ли стабильной внутренняя технологическая инфраструктура, насколько быстро будут решаться проблемы и как скоро будет восстановлена инфраструктура ​​после аварии.



Системный администратор занимается всем, что связано с настройкой и поддержанием работы внутренней инфраструктуры компании.

В России сисадмин должен уметь практически всё: от переустановки операционной системы до подключения и заправки принтера. Фото © ТАСС / Владимир Астапкович

Его задачи: Устанавливать, настраивать и обновлять всё ПО, необходимое для работы компании, в том числе операционные системы Windows и Linux.

Отслеживать и устранять ошибки в работе инфраструктуры: ПО для работы сотрудников, сайта или приложения компании.

Поддерживать информационную безопасность, защищать локальные сети и инфраструктуру разработки от взломов.

Проводить профилактику перегрузок инфраструктуры: писать скрипты для автоматизации, которые помогут системе бесперебойно работать и не "падать", а также сисадмин должен регулярно сохранять резервные копии баз данных, чтобы система продолжала работать, если возникнут проблемы.

Поддерживать и настраивать системы мониторинга. Это помогает в будущем защитить инфраструктуру от таких же или схожих проблем.

Как отмечают День сисадмина

В День системного администратора звучат тёплые слова с поздравлениями сотрудников, пожелания здоровья и успехов в ответственном труде. Специалисты зачастую пьют чай с тортом с логотипом, имеющим отношение к компьютерной индустрии, получают и дарят памятные подарки. Среди них открытки, футболки, чашки, ручки, блокноты. Празднование переносится из кабинетов в кафе, рестораны и бары. С 2006 года в Российской Федерации при поддержке крупных предприятий сферы IТ проходит Всероссийский слёт системных администраторов. Он приурочен к чествованию специалистов данной сферы. На мероприятии, проходящем под Калугой, обмениваются опытом, обсуждают рабочие вопросы, новинки, тестируют оборудование и проводят презентации. Оно собирает несколько тысяч участников из многих стран ближнего зарубежья. За последние несколько лет набрали популярность аналогичные фестивали.

Где и сколько нужно учиться на системного администратора

Часто люди интересуются, где же можно отучиться на сисадмина?

Вариантов множество. Например, можно поступить в Российский экономический университет им. Плеханова, Московский физико-технический институт, Российский университет дружбы народов или Санкт-Петербургский государственный университет. Нужные для получения данной специальности программы предлагают и десятки других университетов страны, а также бесчисленное количество онлайн-заведений, где обучение может занять от пары месяцев до нескольких лет. Важно понимать главное — хоть вуз и даёт фундаментальные знания, а колледж — конкретный навык, на практике в любом случае придётся бесконечно заниматься самообразованием, проходить курсы повышения квалификации, читать соответствующую литературу.

Часто люди интересуются, где же можно отучиться на сисадмина? Фото © Freestocks / Unsplash

Какие качества нужны для успешной работы сисадмином

Чтобы стать успешным системным администратором или хотя бы просто выполнять свои обязанности в полной мере, должны быть развиты следующие качества: аналитическое мышление

внимательность

стрессоустойчивость

умение работать в режиме многозадачности

обучаемость

терпение

ответственность

дисциплинированность

самоорганизованность. Данные качества будут полезны в любой профессии, но в сфере IT они просто необходимы, ибо работа порой муторная, кропотливая, требующая большой внимательности и зацикленности на одной конкретной задаче.

Как развивается профессия сисадмина в России

Сфера информационных технологий активно развивается. Этому не могут помешать ни пандемия COVID-19, ни сложная политическая и экономическая ситуация в стране и мире. Логичным следствием становится постоянная нехватка квалифицированных кадров, что особенно актуально для такой востребованной и широко распространённой профессии, как системный администратор. Убедиться в этом просто. Достаточно всего лишь зайти и посмотреть доступные на сегодня вакансии на любом из специализированных сайтов.









Выводы достаточно очевидны. Первый и главный — внушительное количество вакансий, превышающее девять сотен. Второй — достаточно высокий уровень зарплат, средний размер находится в диапазоне 55–70 тысяч рублей, что для новых сотрудников является очень хорошим показателем. Он означает наличие возможности увеличить доходы в полтора-два раза уже в течение первых двух лет работы.



Отдельного упоминания заслуживают хорошие перспективы профессии. Нет никаких предпосылок к тому, что роль компьютеров и всего, что с ними связано, будет снижаться. Наиболее вероятен прямо противоположный сценарий развития событий с продолжением роста их значимости, логичным следствием чего станет увеличение спроса на квалифицированных системных администраторов.

Авторы Андрей Ананьев